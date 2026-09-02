Μέτρα φορολογικής ανακούφισης για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νομικές οντότητες της Λέσβου που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων και της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση προβλέπει παράταση προθεσμιών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, με στόχο να στηριχθούν όσοι δραστηριοποιούνται στους κλάδους που επηρεάστηκαν άμεσα από τα μέτρα περιορισμού της νόσου.

Τα μέτρα αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο στην παραγωγή τυριών και στην εκτροφή ή διάθεση οπληφόρων ζώων για σφαγή και τα οποία υπέστησαν οικονομικές απώλειες λόγω των κτηνιατρικών μέτρων που εφαρμόστηκαν.

Οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ που λήγουν ή έληξαν από τις 15 Μαρτίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, από τις 15 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ που ήταν ήδη ληξιπρόθεσμες στις 15 Μαρτίου 2026.

Παράταση προβλέπεται και για τις δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής.

Ειδικότερα, οι δόσεις που λήγουν ή έληξαν στο διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μεταφέρονται μετά τη λήξη του ισχύοντος προγράμματος ρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι δεν χάνουν τη ρύθμισή τους εξαιτίας της οικονομικής επιβάρυνσης που προκάλεσαν τα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.