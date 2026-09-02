Νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό θα μπορούσε να ολοκληρώσει η Ελλάδα την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, καθώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών επιτρέπει στην κυβέρνηση να εξετάζει ακόμη μεγαλύτερες πρόωρες αποπληρωμές τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, η πλήρης εξόφληση των δανείων του Greek Loan Facility (GLF) είναι πιθανό να ολοκληρωθεί το 2029 ή το 2030, αντί για το 2031 που προβλέπει ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός.

Πρόκειται για τα διμερή δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από τις χώρες της ευρωζώνης το 2010, στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Η Αθήνα είχε θέσει ως στόχο την πλήρη εξόφλησή τους έως το 2031, όμως η καλύτερη του αναμενομένου πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών φαίνεται πως δημιουργεί περιθώρια για επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος.

Νωρίτερα φέτος, η Ελλάδα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή ύψους 6,9 δισ. ευρώ, περιορίζοντας το υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων στα περίπου 19,5 δισ. ευρώ.

«Είναι πολύ πιθανό να αποπληρώσουμε πλήρως τα πρώτα δάνεια του μνημονίου έως το 2030 ή ακόμη και το 2029, αντί για το 2031», δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters.

Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι το χρονοδιάγραμμα θεωρείται εφικτό, σημειώνοντας ότι οι πρόωρες αποπληρωμές θα μπορούσαν να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο, εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες.

Το ταμειακό «μαξιλάρι» και τα πλεονάσματα

Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της κυβέρνησης παίζουν τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 32 δισ. ευρώ, αλλά και η καλύτερη του αναμενομένου δημοσιονομική επίδοση.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό κοντά στο 2%, υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ η κυβέρνηση αναμένει πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 4% του ΑΕΠ φέτος.

Στην ενίσχυση των εσόδων έχει συμβάλει, μεταξύ άλλων, και η προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Υποχωρεί ταχύτερα το δημόσιο χρέος

Το Reuters επισημαίνει ότι η εικόνα του ελληνικού δημόσιου χρέους έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης.

Το χρέος έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 60 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και διαμορφώθηκε πέρυσι στο 145,9%, ενώ για φέτος προβλέπεται περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 136,8%.

Με βάση αυτές τις προβλέψεις, το ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας.

Νέα πρόωρη αποπληρωμή το 2027

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα τουλάχιστον ακόμη 5,1 δισ. ευρώ το 2027.

Παράλληλα, η Αθήνα προσβλέπει σε νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Οι S&P, Fitch και DBRS Morningstar αξιολογούν σήμερα το ελληνικό αξιόχρεο στη βαθμίδα «BBB», ενώ η Moody’s το κατατάσσει στη βαθμίδα «Baa3».

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ σχεδιάζει να αντλήσει από τις αγορές το επόμενο έτος ποσό μεταξύ 7 και 8 δισ. ευρώ.

Η επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων του πρώτου μνημονίου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική για ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους και ενίσχυση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές..