Με αιτήματα που αφορούν το εισόδημα, τις συνθήκες εργασίας και την προστασία των εργαζομένων προσέρχεται η ΓΣΕΕ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, στόχος της είναι να αναδείξει τόσο μέσα από τις κινητοποιήσεις όσο και με τεκμηριωμένες προτάσεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μισθωτοί.

Η Συνομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, ενώ ζητά ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους στέγασης και ενέργειας, η δημιουργία σταθερών και ασφαλών θέσεων εργασίας, καθώς και η προστασία των εργαζομένων από την υπερεργασία, την εντατικοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη για καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, αλλά και στις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά εργασίας.

Οι θέσεις της ΓΣΕΕ θα παρουσιαστούν αναλυτικά την Παρασκευή, στις 11:00 το πρωί, σε συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Κεντρικό μέρος της παρουσίασης θα αποτελέσει και η παρέμβαση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ποιότητα και τον χρόνο εργασίας, καθώς και για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα των εργαζομένων.

Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, εργαζόμενοι και συνδικάτα από όλη τη χώρα θα συγκεντρωθούν στο Άγαλμα Βενιζέλου για το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ.

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι η Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και διεκδίκησης για τον κόσμο της εργασίας, με βασικό αίτημα ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.