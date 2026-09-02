Στην 90η ΔΕΘ θα συμμετάσχει η ΕΛΒΟ (Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων) με την παρουσία της να είναι αφιερωμένη στην επόμενης γενιάς τακτική κινητικότητα.

Η φετινή παρουσία στη ΔΕΘ αποτελεί ευκαιρία για την εταιρεία να παρουσιάσει πρώτα στο κοινό της ΔΕΘ ένα από τα νέα της έργα. Μια ένδειξη των δυνατοτήτων της εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε πορεία περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε R&D, ενισχύσεων υψηλής εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού της και στρατηγικών συνεργασιών, με αυτήν που έχει ήδη ανακοινωθεί με την Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH σχετικά με την παραγωγή στρατιωτικών φορτηγών RMMV στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ να πρόκειται να συνεχιστεί και με άλλες.

Η ΕΛΒΟ με τη μοναδική της εμπειρία και τις δυνατότητές της σε τεχνολογίες και αναβαθμίσεις οχημάτων ειδικής χρήσης, ενδυναμωμένη από την ευρεία και διεθνή τεχνογνωσία του Ομίλου SK στην κατασκευή πολύπλοκων αμυντικών συστημάτων, εργάζεται για παραγωγή που να ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες, επεκτείνοντας παράλληλα τη διεθνή εμβέλεια και τις εξαγωγές της.