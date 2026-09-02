Μειώθηκαν κατά 0,15% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο δείκτης τιμών Αυγούστου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Ιούλιο 2026, είναι ελάχιστα αυξημένος κατά 0,28%. Συνολικά, το κυλιόμενο 12μηνο (Αύγουστος 2025-Ιούλιος 2026) καταγράφει αύξηση 1,22% με το καλοκαιρινό τρίμηνο Ιούνιος-Αύγουστος να καταγράφει οριακή μείωση 0,08%. Παράλληλα, οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του έτους πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Σημειώνεται ότι από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 13 παρουσιάζουν αύξηση και οι 10 μείωση.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Αύγουστο 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά -7,60%.

Τροφές και είδη για κατοικίδια -2,32%.

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες -1,93%.

Αλκοολούχα ποτά -1,63%.

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά -1,07%.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς όσο και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Σημαντική θεωρείται η μείωση που καταγράφεται στα νωπά είδη. Στα φρούτα και λαχανικά, ιδιαίτερα στα φρούτα, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, και στο νωπό κρέας λόγω της ομαλοποίηση των τιμών παραγωγών και εισαγωγών.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Αύγουστο 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη +3,42%.

Αλλαντικά +3,06%

Μπισκότα και σοκολάτες +2,63%.

Ξηροί καρποί +2,62%.

Νερά, αναψυκτικά, χυμοί +2,55%.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ είναι: