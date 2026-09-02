Δύο ταχύτητες καταγράφει η αγορά ακινήτων με τις γονικές παροχές και τις δωρεές να ανεβάζουν στροφές και τις φορολογικές εισπράξεις από τις αγοραπωλησίες ακινήτων να πατούν φρένο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τον Μάιο του 2026 οι φόροι και τα τέλη που βεβαιώθηκαν από δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές εκτινάχθηκαν κατά 63,12% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, ενώ αντίθετα οι βεβαιωμένοι φόροι από μεταβιβάσεις οικοδομών και οικοπέδων μειώθηκαν κατά 4%.

Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ στις μεταβιβάσεις περιουσίας μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού εξακολουθεί να λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για όσους θέλουν να περάσουν ακίνητα ή χρηματικά ποσά στην επόμενη γενιά.

Τον Μάιο οι φόροι και τα τέλη από δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές έφθασαν τα 6,82 εκατ. ευρώ, από 4,18 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η ίδια τάση, αν και με χαμηλότερη ένταση, αποτυπώνεται και στο πεντάμηνο. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 οι βεβαιωμένοι φόροι από δωρεές και γονικές παροχές ανήλθαν σε 18,71 εκατ. ευρώ, έναντι 15,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 23,1%.

Φρένο στις φοροεισπράξεις από αγοραπωλησίες

Στην άλλη πλευρά της αγοράς, οι φορολογικές εισπράξεις από τις αγοραπωλησίες ακινήτων κινούνται χαμηλότερα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Τον Μάιο από μεταβιβάσεις οικοδομών και οικοπέδων βεβαιώθηκαν φόροι συνολικού ύψους 53,12 εκατ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Στις μεταβιβάσεις κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων ο βεβαιωμένος φόρος διαμορφώθηκε σε 44,64 εκατ. ευρώ, από 45,89 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2025, σημειώνοντας πτώση 2,7%. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση στα οικόπεδα και τα αγροκτήματα. Οι σχετικοί φόροι περιορίστηκαν σε 8,48 εκατ. ευρώ, από 9,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, με τη μείωση να φθάνει το 10,1%.

Παρά το φρένο των τελευταίων μηνών, το πρόσημο στο πεντάμηνο παραμένει θετικό. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 οι βεβαιωμένοι φόροι από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων έφθασαν συνολικά τα 246,81 εκατ. ευρώ, από 235,91 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση διαμορφώνεται σε 4,6%, που μεταφράζεται σε επιπλέον έσοδα περίπου 10,9 εκατ. ευρώ.

Πάντως η κάμψη των φορολογικών εσόδων από τις μεταβιβάσεις δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αντίστοιχη μείωση του αριθμού των αγοραπωλησιών. Και αυτό γιατί ένα μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή φόρου μεταβίβασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγορά πρώτης κατοικίας, για την οποία προβλέπεται απαλλαγή μέχρι συγκεκριμένα όρια αξίας, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια του νόμου.

Οι κληρονομιές

Τον Μάιο οι φόροι και τα τέλη που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 15,51 εκατ. ευρώ, από 14,97 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 τα σχετικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 61,86 εκατ. ευρώ, έναντι 61,35 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας οριακή αύξηση.