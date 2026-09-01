Η United Group, ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 (Α’ εξάμηνο 2026), καταγράφοντας διψήφια ετήσια αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στο Προσαρμοσμένο EBITDAaL. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, στα €1.452,6 εκατ., ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDAaL ενισχύθηκε κατά 12%, στα €487,5 εκατ., με περιθώριο 33,6%.

Τα αποτελέσματα αντανακλούν την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής που παρουσίασε ο Όμιλος το 2025, στο πλαίσιο της οποίας η United Group πέρασε από ενιαίο μοντέλο λειτουργίας σε μοντέλο διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Βάσει αυτής της στρατηγικής, ο Όμιλος οργανώνεται σε τρεις διακριτούς τομείς: τηλεπικοινωνίες, media και υποδομές & ventures.

Οι δραστηριότητες τηλεπικοινωνιών και media διοικούνται ως ξεχωριστές επιχειρηματικές μονάδες, καθεμία με το δικό της μοντέλο λειτουργίας, ενώ η απόδοσή τους αξιολογείται βάσει των δικών τους δεικτών, αλλά και σε σύγκριση με τις κορυφαίες επιδόσεις του κλάδου.

Η διοίκηση του Ομίλου καθορίζει από κοινού με κάθε επιμέρους δραστηριότητα τη στρατηγική της, κατανέμει τα κεφάλαια στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και εποπτεύει την υλοποίησή της, παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και χρηματοοικονομική ισχύ που υπερβαίνουν τις δυνατότητες κάθε μεμονωμένης επιχείρησης. Η καθημερινή λειτουργία αποτελεί ευθύνη των διοικητικών ομάδων σε κάθε αγορά. Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου επικεντρώνονται στη δημιουργία αξίας, ενώ ο Όμιλος προχωρά σε αποεπένδυση από επιχειρήσεις που δεν συνάδουν πλέον με αυτή τη στρατηγική.

Κάθε αποεπένδυση πραγματοποιείται με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής αξίας και, όπου αυτό είναι εφικτό, μιας ικανοποιητικής απόδοσης επί της αρχικής επένδυσης του Ομίλου. Τον Αύγουστο, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την πώληση του ποσοστού 50% που κατείχε στη Nova ICT προς την IREON Technologies, μέλος του Ομίλου Motor Oil, έναντι €60,5 εκατ. σε μετρητά. Τον Ιούλιο, συμφώνησε την πώληση της D Express, της δραστηριότητας ταχυμεταφορών και logistics του Ομίλου στη Σερβία, σε θυγατρική της Austrian Post, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο. Η πώληση των δραστηριοτήτων Adria News, η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Μαΐου 2026, έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ τα εναπομείναντα βήματα θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Συνολικά, οι συναλλαγές αυτές ενισχύουν περαιτέρω την εστίαση του Ομίλου σε αγορές με νόμισμα το ευρώ ή νόμισμα συνδεδεμένο με το ευρώ. Η πώληση της Telemach Bosnia και της Telemach Montenegro προς την BH Telekom εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων εκκρεμών προϋποθέσεων. Και οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να καταγράφουν θετική πορεία και ο Όμιλος εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη λειτουργία και την ανάπτυξή τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και οι τέσσερις βασικές αγορές του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση εσόδων και Προσαρμοσμένου EBITDAaL. Η Nova στην Ελλάδα, υπό τη δική της διοικητική ομάδα, σημείωσε τις ισχυρότερες επιδόσεις, με αύξηση εσόδων κατά 23%, στα €531,6 εκατ., και αύξηση του Προσαρμοσμένου EBITDAaL κατά 31%, στα €189,7 εκατ.

Η ίδια προσήλωση στη δημιουργία αξίας καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος διευρύνει την πελατειακή του βάση. Αντί να επιδιώκουν απλώς την αύξηση του αριθμού των συνδρομητών, οι εταιρείες του Ομίλου επικεντρώνονται σε τμήματα της αγοράς, γεωγραφικές περιοχές και συνεργασίες όπου η διεύρυνση της πελατειακής βάσης είναι κερδοφόρα.

Οι υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 3%, φθάνοντας τα 8,0 εκατ. RGUs, ενώ το blended ARPU εντός του ιδιόκτητου σταθερού δικτύου αυξήθηκε κατά 6%, στα €18,1. Οι συνολικές μονάδες δημιουργίας εσόδων (Revenue Generating Units – RGUs) παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές, στα 14,0 εκατ., καθώς η ανάπτυξη στις υπηρεσίες κινητής, στη συνδρομητική καλωδιακή τηλεόραση, στις υπηρεσίες internet εντός του ιδιόκτητου δικτύου και στις υπηρεσίες OTT αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη και αναμενόμενη υποχώρηση των παραδοσιακών υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης DTH. Η περαιτέρω ανάπτυξη των σταθερών δικτύων αύξησε κατά 5% τον αριθμό των νοικοκυριών που καλύπτονται από το δίκτυο (homes passed), στα 4,0 εκατ.

Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDAaL διαμορφώθηκε στο 33,6% (Α’ εξάμηνο 2025: 33,3%), χάρη στον αυστηρότερο έλεγχο του κόστους σε επίπεδο Ομίλου και τη βελτίωση των μικτών περιθωρίων κέρδους στις υπηρεσίες B2B και στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 14%, στα €293,1 εκατ., ή στο 20% των εσόδων.

Ο συνδυασμός υψηλότερης κερδοφορίας και χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών υπερδιπλασίασε το cash conversion, το οποίο ορίζεται ως Προσαρμοσμένο EBITDAaL μείον κεφαλαιουχικές δαπάνες, στα €194,5 εκατ., έναντι €95,2 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Η United Group ενίσχυσε επίσης την κεφαλαιακή της διάρθρωση, προχωρώντας σε αναχρηματοδότηση ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (senior secured notes) συνολικού ύψους €2,06 δισ., μέσω τριών συναλλαγών τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Ιούνιο, με ημερομηνία λήξης το 2033. Τον Αύγουστο, εξόφλησε ομολογίες ύψους €300 εκατ. με λήξη το 2028, αξιοποιώντας τα έσοδα από την έκδοση του Ιουνίου.

Ο καθαρός δείκτης μόχλευσης υποχώρησε στις 4,59x στις 30 Ιουνίου 2026, από 4,67x στις 31 Μαρτίου 2026, ενώ ο μικτός δείκτης μόχλευσης μειώθηκε στις 4,74x από 4,81x, σε εναρμόνιση με τον στόχο του Ομίλου για σταδιακή αποκλιμάκωση της μόχλευσης καθώς αναπτύσσονται οι δραστηριότητές του.

Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, δήλωσε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίσαμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας, η οποία αποδίδει σταθερά αποτελέσματα. Το 2025 είχαμε επισημάνει ότι η United Group θα λειτουργεί πλέον με λογική διαχείρισης χαρτοφυλακίου και όχι ως ένας ενιαίος όμιλος, με τις δραστηριότητες τηλεπικοινωνιών, media, υποδομών και ventures να διοικούνται διακριτά. Όταν διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε ο καταλληλότερος ιδιοκτήτης για μια επιχείρηση ή ότι μια δραστηριότητα δεν συμβάλλει επαρκώς στη δημιουργία αξίας και αποσπά διοικητικούς πόρους, προχωρούμε στην πώλησή της. Και αυτό πράξαμε και κατά το πρώτο εξάμηνο.

Οι προτεραιότητές μας για το υπόλοιπο του έτους παραμένουν αμετάβλητες: η κερδοφόρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στις τηλεπικοινωνίες και τα media, η συνετή κατανομή κεφαλαίων και η ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές του Ομίλου και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις ομάδες που υλοποιούν τη στρατηγική μας.»

Βασικά στοιχεία απόδοσης

Και οι τέσσερις αγορές τηλεπικοινωνιών κατέγραψαν αύξηση εσόδων: η Nova στην Ελλάδα κατά 23%, στα €531,6 εκατ., η Telemach Croatia κατά 7%, στα €161,7 εκατ., η Vivacom Bulgaria κατά 4%, στα €392,3 εκατ., και η Telemach Slovenia κατά 4%, στα €148,5 εκατ. Τα έσοδα της United Media από εξωτερικούς πελάτες αυξήθηκαν κατά 3%, στα €172,4 εκατ.

Το Προσαρμοσμένο EBITDAaL αυξήθηκε και στις τέσσερις αγορές τηλεπικοινωνιών: κατά 31% στη Nova στην Ελλάδα, κατά 12% στην Telemach Croatia, στα €45,8 εκατ., κατά 6% στην Telemach Slovenia, στα €42,7 εκατ., και κατά 3% στη Vivacom Bulgaria, στα €163,7 εκατ.

Τα συνολικά RGUs διαμορφώθηκαν σε 14,0 εκατ., με την κινητή τηλεφωνία να αυξάνεται κατά 3%, στα 8,0 εκατ., την καλωδιακή συνδρομητική τηλεόραση κατά 3%, στο 1,0 εκατ., και τις υπηρεσίες OTT κατά 20%. Οι αυξήσεις αυτές αντιστάθμισαν την αναμενόμενη υποχώρηση των υπηρεσιών DTH κατά 11% και των υπηρεσιών εκτός της κάλυψης του δικτύου κατά 5%.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των δικτύων, κυρίως στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Κροατία, οδήγησε σε αύξηση των νοικοκυριών που καλύπτονται από το δίκτυο. Το blended ARPU εντός του ιδιοκτήτου δικτύου αυξήθηκε σε όλες τις αγορές: κατά 13% στη Nova στην Ελλάδα, κατά 8% στην Telemach Croatia, κατά 6% στην Telemach Slovenia και κατά 4% στη Vivacom Bulgaria.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν στους περισσότερους τομείς δραστηριότητας, με τη μεγαλύτερη υποχώρηση να καταγράφεται στην Telemach Croatia, κατά 41%, στα €22,6 εκατ., και στη Vivacom Bulgaria, κατά 14%, στα €56,5 εκατ. Εξαίρεση αποτέλεσε η Nova στην Ελλάδα, όπου οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2%, στα €151,0 εκατ., καθώς η εταιρεία συνέχισε τον εκσυγχρονισμό του δικτύου κινητής και την ενίσχυση της χωρητικότητάς του.

Στις 30 Ιουνίου 2026, ο Όμιλος διέθετε €305,8 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, καθώς και δεσμευμένες ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές ύψους €384,9 εκατ. Μετά τις εκδόσεις του Ιανουαρίου, του Μαΐου και του Ιουνίου και την εξόφληση, τον Αύγουστο, των ομολογιών με λήξη το 2028, ο Όμιλος δεν έχει λήξεις ομολογιών πριν από το 2030.