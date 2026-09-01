Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρατηρεί ανήσυχη τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εχθροπραξίες στο Ιράν διατηρούν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη και ενδεχομένως τον αυξήσουν κι άλλο.

Ο Όλι Ρεν, διοικητής της φινλανδικής κεντρικής τράπεζας, προειδοποίησε πως «δεν πρέπει να επιδείξουμε καμία αδιαφορία απέναντι σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις». Μιλώντας στους Financial Times είπε πως «δεν μπορούμε να αντέξουμε καμία κρίση οικονομικής προσιτότητας στην Ευρώπη», αναφερόμενος στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες έχουν αυξηθεί λόγω της σύγκρουσης και της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους FT, οι δηλώσεις του Ρεν δεν είναι τυχαίες, αλλά σηματοδοτούν μια στροφή προς μια πιο αυστηρή στάση για έναν υπεύθυνο χάραξης πολιτικής ο οποίος, μέχρι πρόσφατα, έδινε μεγαλύτερη έμφαση στους κινδύνους για την ανάπτυξη παρά στον πληθωρισμό, γεγονός που υποδηλώνει ότι η υποστήριξη για μια πιο αυστηρή πολιτική έχει διευρυνθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Ενδεικτικά, η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, ζήτησε ανοιχτά μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Τον Ιούνιο, η ΕΚΤ έγινε η πρώτη κεντρική τράπεζα της G7 που αύξησε το κόστος δανεισμού ως αντίδραση στον ενεργειακό κλονισμό στη Μέση Ανατολή, όταν ανακοίνωσε αύξηση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού του βασικού επιτοκίου της στο 2,25%.

Τα 27 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Βερολίνο, για πρώτη φορά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα να συμφωνήσουν σε αύξηση υπερβαίνει το 95%. Αυτό θα ανέβαζε το επιτόκιο καταθέσεων στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2025. Οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει πλήρως μια περαιτέρω αύξηση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, η οποία θα ανέβαζε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75% έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Εξάλλου, οι ελπίδες για ένα γρήγορο τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και για την επανέναρξη της διέλευσης των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ διαψεύστηκαν το καλοκαίρι, καθώς η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατέρρευσε.

Την Κυριακή, ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων σε ένα νησί στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη αντέδρασε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά της Ιορδανίας. Στη συνέχεια, οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν ξανά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή 13% υψηλότερα από ό,τι στις αρχές Αυγούστου και περίπου ένα τέταρτο υψηλότερα από ό,τι πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.