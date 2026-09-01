Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών στο κέντρο της Ζυρίχης κοστίζει, με βάση τη μέση τιμή, περίπου 2,3 εκατ. ευρώ. Για ένα αντίστοιχο ακίνητο στην Αθήνα απαιτούνται περίπου 344.000 ευρώ, ενώ στην Κωνσταντινούπολη το ποσό υποχωρεί κοντά στις 265.000 ευρώ.

Οι τρεις αριθμοί αρκούν για να αποτυπώσουν τις τεράστιες αποστάσεις που χωρίζουν σήμερα τις ευρωπαϊκές αγορές κατοικίας.

Η έκθεση «Mapping the World’s Prices 2026» του ερευνητικού ινστιτούτου της Deutsche Bank καταγράφει τις τιμές αγοράς διαμερισμάτων στα κέντρα 69 πόλεων διεθνώς, από τις οποίες οι 28 βρίσκονται στην Ευρώπη. Και η εικόνα που προκύπτει είναι μιας ηπείρου πολλών ταχυτήτων.

Στην ακριβότερη πλευρά βρίσκεται η Ελβετία. Η Ζυρίχη κατακτά την κορυφή με 22.910 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ακολουθεί η Γενεύη με 19.439 ευρώ.

Τρίτο έρχεται το Λονδίνο, όπου η μέση τιμή φτάνει τα 17.241 ευρώ ανά τετραγωνικό. Αυτό σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα μόλις 70 τετραγωνικών στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας προσεγγίζει σε αξία τα 1,21 εκατ. ευρώ.

Το Λονδίνο αφήνει πίσω το Παρίσι

Η διαφορά με το Παρίσι είναι αξιοσημείωτη. Στη γαλλική πρωτεύουσα η μέση τιμή βρίσκεται στα 12.771 ευρώ ανά τετραγωνικό, καθιστώντας το Λονδίνο περίπου 35% ακριβότερο.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Βιέννη, με 12.483 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ η ακριβότερη γερμανική πόλη δεν είναι το Βερολίνο αλλά το Μόναχο, όπου η τιμή φτάνει τα 11.435 ευρώ.

Στην ομάδα των πόλεων όπου το τετραγωνικό εξακολουθεί να κοστίζει πάνω από 10.000 ευρώ βρίσκονται ακόμη το Λουξεμβούργο με 11.011 ευρώ, η Κοπεγχάγη με 10.191 ευρώ και η Στοκχόλμη με 10.037 ευρώ.

Λίγο χαμηλότερα βρίσκεται το Όσλο, με 9.785 ευρώ, ενώ ακολουθούν το Μιλάνο με 9.378 ευρώ και το Άμστερνταμ με 9.273 ευρώ.

Η ισχυρή παρουσία των σκανδιναβικών πόλεων είναι χαρακτηριστική, καθώς τρεις βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, ενώ και το Ελσίνκι παραμένει ψηλά, με 8.431 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η Πράγα ακριβότερη από Μαδρίτη και Βερολίνο

Η κατάταξη κρύβει και ορισμένες εκπλήξεις. Η Πράγα, με 8.352 ευρώ ανά τετραγωνικό, έχει πλέον ακριβότερη κεντρική αγορά κατοικίας από τη Μαδρίτη, όπου η τιμή βρίσκεται στα 7.831 ευρώ, αλλά και από το Βερολίνο, με 7.613 ευρώ.

Ακολουθεί η Ρώμη στα 7.328 ευρώ, ενώ πάνω από τα 7.000 ευρώ κινούνται επίσης το Δουβλίνο με 7.185 ευρώ και η Φρανκφούρτη με 7.162 ευρώ.

Χαμηλότερα βρίσκονται η Λισαβόνα, με 6.636 ευρώ, και η Βαρκελώνη, με 6.485 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Πού βρίσκεται η Αθήνα

Παρά το ισχυρό ράλι που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά ακινήτων, η Αθήνα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλά στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή κατάταξη.

Με μέση τιμή 3.442 ευρώ ανά τετραγωνικό για διαμέρισμα στο κέντρο, είναι η δεύτερη φθηνότερη ευρωπαϊκή πόλη μεταξύ όσων εξετάζει η έρευνα.

Φθηνότερη είναι μόνο η Κωνσταντινούπολη, με 2.646 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ αμέσως ακριβότερες από την Αθήνα βρίσκονται οι Βρυξέλλες, με 4.380 ευρώ.

Οι αποστάσεις γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακές όταν μεταφραστούν σε ακίνητα ίδιας επιφάνειας. Με βάση τις μέσες τιμές της έρευνας, για τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά 50 τετραγωνικών στη Ζυρίχη, θα μπορούσε θεωρητικά κάποιος να αγοράσει περισσότερα από 330 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας.

Η σύγκριση εξηγεί και γιατί, παρά τις μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν προηγηθεί, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζεται σχετικά φθηνή όταν εξετάζεται με ευρωπαϊκά μέτρα σύγκρισης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι εξίσου προσιτή για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το πραγματικό κόστος της κατοικίας κρίνεται τελικά και από το ύψος των εισοδημάτων που καλούνται να το χρηματοδοτήσουν.