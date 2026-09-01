Νέα επενδυτικά τουριστικά σχέδια αναφύονται διαρκώς ανά την Ελλάδα, εδραιώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός ακόμη και σήμερα αποτελεί τον θεματοφύλακας ανάπτυξης του περιφερειακού ιστού της χώρας.

Ήδη projects προχωρούν σε Κω, Πλατυγιάλι, Κέρκυρα και Πρέβεζα, με έργα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αδειοδοτικής ωρίμανσης και υλοποίησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, η ενοποίηση υφιστάμενων μονάδων, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις θαλάσσιου τουρισμού που σχεδιάζονται στη Δυτική Ελλάδα.

Στην Κω, νέα ξενοδοχειακή επένδυση ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ προωθεί η Blue Oceanic Hotel στο Ψαλίδι. Το projectαφορά την κατασκευή πεντάστερης μονάδας δυναμικότητας 296 κλινών και βρίσκεται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να έχει καταρτιστεί τον Ιούλιο του 2026.

Η ανάπτυξη προβλέπεται σε έκταση 42.351,27 τ.μ., περίπου 3 χλμ. από την πόλη και το λιμάνι της Κω, με άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κεντρικό κτίριο με χώρους υποδοχής, διοίκησης, εστίασης και εμπορικές χρήσεις, καθώς και 21 κτίρια δωματίων με συνολικά 132 δωμάτια.

Προβλέπονται ακόμη ξεχωριστό εστιατόριο και beach bar, εννέα υπόσκαφα βοηθητικά κτίρια, 38 κολυμβητικές δεξαμενές, δίκτυο πεζοδρόμων, φυτεύσεις και χώροι πρασίνου. Για την εξυπηρέτηση εργαζομένων και επισκεπτών θα δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης 35 οχημάτων.

Η μονάδα θα λειτουργεί εποχικά, από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες, αδειοδοτήσεις και η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, η ΜΠΕ εκτιμά ότι οι εργασίες μπορούν να ολοκληρωθούν σε περίπου 12 μήνες.

Πλατυγιάλι: Νέο βήμα για επένδυση άνω των 500 εκατ. ευρώ

Στην Αιτωλοακαρνανία προχωρά η ωρίμανση της μεγάλης επένδυσης στο Πλατυγιάλι, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το ΕΣΧΑΣΕ αφορά τη μετατροπή του λιμένα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου σε τουριστικό λιμένα για mega yachts, με παράλληλη ανάπτυξη τουριστικών, οικιστικών και επιχειρηματικών χρήσεων. Η επένδυση αναπτύσσεται σε ακίνητο της «Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε.» στον κόλπο του Αστακού, έκτασης περίπου 1.778 στρεμμάτων, ενώ μαζί με τη ζώνη παραλίας και τις πρόσθετες προβλήτες η συνολική έκταση του προτεινόμενου ΕΣΧΑΣΕ προσεγγίζει τα 1,8 εκατ. τ.μ.

Με βάση το business plan, το κατασκευαστικό κόστος των δύο κύριων φάσεων ανάπτυξης ανέρχεται σε 500,3 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 433,7 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην πρώτη φάση και 66,6 εκατ. ευρώ στη δεύτερη. Επιπλέον, στο σχετικό έγγραφο αποτιμώνται σε 179,7 εκατ. ευρώ επιμέρους τμήματα της λιμενικής ζώνης και σε 217,8 εκατ. ευρώ τα έργα υποδομής του ακινήτου, χωρίς να αποσαφηνίζεται εάν τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στο συνολικό κατασκευαστικό κόστος ή υπολογίζονται επιπλέον.

Η ανάπτυξη οργανώνεται σε επτά διακριτούς τομείς. Το 46,48% της προβλεπόμενης κτιριακής ανάπτυξης αφορά κατοικίες, διαμερίσματα προς πώληση και κατοικίες προσωπικού, το 24,95% επιχειρηματικές δραστηριότητες και το 20,69% τουριστικές εγκαταστάσεις.

Το business plan καλύπτει περίοδο 45 ετών, με τρία χρόνια αρχικής κατασκευαστικής περιόδου και 42 χρόνια λειτουργίας. Η μελέτη εκτιμά ότι κατά την κατασκευή θα δημιουργηθούν περίπου 700 θέσεις εργασίας, ενώ στη φάση λειτουργίας οι μόνιμες θέσεις υπολογίζονται σε περίπου 1.150.

Η θετική γνωμοδότηση συνοδεύεται από πέντε βασικές επισημάνσεις και 13 όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επαρκής τεκμηρίωση της χωροταξικής συμβατότητας της επένδυσης, ο σαφής καθορισμός ανά τομέα των χρήσεων και των μεγεθών δόμησης και κάλυψης, καθώς και η αποσαφήνιση των ορίων σε σχέση με προστατευόμενες περιοχές.

Κέρκυρα: Ενοποίηση τριών μονάδων σε 5άστερο resort 856 κλινών

Στη Νότια Κέρκυρα, η 3R Corfu ΙΚΕ προχωρά στη λειτουργική ενοποίηση τριών υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή «Κατελλάνοι» της Δημοτικής Κοινότητας Χλωμού. Το project «Mythos Resort» βρίσκεται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και θα λειτουργήσει ως ενιαίο ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων, δυναμικότητας 856 κλινών.

Ο σχεδιασμός αφορά το Kairaba Mythos Palace, πέντε αστέρων και 544 κλινών, το Mythos Panorama 1, επίσης πέντε αστέρων και 212 κλινών, και το Mythos Panorama 2, τριών αστέρων και 100 κλινών. Η ενοποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική δυναμικότητα των ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων 856 κλινών.

Το ενιαίο γήπεδο έχει επιφάνεια 78.400,77 τ.μ., από τα οποία 921 τ.μ. βρίσκονται στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας. Το Kairaba Mythos Palace διαθέτει κτίρια δωματίων, χώρους υποδοχής και συνάθροισης, spa, roof garden, υπαίθρια μπαρ και κολυμβητικές δεξαμενές.

Στη νεότερη μονάδα των 212 κλινών έχει επιλεγεί κλιμακωτή διάταξη των κτιρίων, προσαρμοσμένη στη φυσική κλίση του εδάφους, με χρήση φυσικών υλικών όπως ξύλο και λιθοδομή. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει επίσης φυτεμένα δώματα και εξώστες, φυσική σκίαση και αερισμό.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, στη μονάδα εκτιμάται ότι θα απασχολούνται περίπου 140 εργαζόμενοι. Ο φορέας δεν δημοσιοποιεί το ύψος της επένδυσης, αναφέροντας ότι τα γήπεδα και οι ξενοδοχειακές μονάδες έχουν αποκτηθεί και κατασκευαστεί με ίδια κεφάλαια. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η απόκτηση χρυσής πιστοποίησης Travelife.

Νέα ξενοδοχειακή ανάπτυξη στην Πρέβεζα

Στην Πρέβεζα εγκρίθηκε έργο για νέα ξενοδοχειακή μονάδα, με την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο αφορά την ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με σοφίτα, η οποία θα ενοποιηθεί λειτουργικά με όμορο ξενοδοχείο. Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό 21ης Οκτωβρίου 60, στο οικοδομικό τετράγωνο 85 της Πρέβεζας.

Το νέο κατάλυμα θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 262,90 τ.μ. Η προβλεπόμενη δόμηση ανέρχεται σε 298,69 τ.μ., η κάλυψη σε 192,05 τ.μ. και το μέγιστο ύψος του κτιρίου σε 7,5 μέτρα. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ ΑΞΕ.