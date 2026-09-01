Στο ράφι πέρασαν οι μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς επώνυμων προϊόντων, προϊόντων κρέατος, προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και σχολικών ειδών στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών.

Η εθνική αυτή πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών αποτελεί μία παρέμβαση, η οποία υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους φορείς της επιχειρηματικότητας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έχει επισημάνει ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής συνεχίζεται χωρίς θριαμβολογίες και εφησυχασμό, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα.

Πώς διαμορφώνονται οι μειώσεις

Η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα

Η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε σχολικά είδη

Η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε είδη ιδιωτικής ετικέτας

Η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε κρέατα

Στη λίστα των επωνύμων προϊόντων πάνω από 1 στους 5 κωδικούς έχει διψήφια τελική μείωση.

Συγκεκριμένα, 191 κωδικοί έχουν τελική μείωση 10% και άνω. 76 κωδικοί έχουν τελική μείωση 15% και άνω. 40 κωδικοί έχουν τελική μείωση 20% και άνω. 11 κωδικοί φτάνουν σε τελικές μειώσεις 30% και άνω. Η μεγαλύτερη τελική μείωση που εμφανίζεται στη λίστα φτάνει έως 44% σε επιλεγμένο κωδικό.

Η μέση δηλωθείσα μείωση προμηθευτή είναι 6,6%, ενώ με τη συνεισφορά των αλυσίδων η μέση τελική μείωση φτάνει περίπου στο 9%.

Η πιο ισχυρή παρουσία στη λίστα των επωνύμων είναι αυτή στα γαλακτοκομικά και τα αυγά.

Η κατηγορία γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά και γαλακτοκομικά συγκεντρώνει 143 κωδικούς.

Τα γαλακτοκομικά και αυγά συγκεντρώνουν 143 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 8,7%.

Από αυτούς, 55 κωδικοί έχουν μείωση 10% και άνω.

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες / αλοιφές.

Στις σάλτσες, μουστάρδες, μαγιονέζες και αλοιφές, η μέση μείωση φτάνει περίπου 17,2%.

Σημαντικές μειώσεις και σε σοκολάτες / σοκολατοειδή. Η κατηγορία σοκολάτα και σοκολατοειδή έχει μέση μείωση περίπου 12,5%, με 9 κωδικούς πάνω από 20%.

Οι μεγαλύτερες κατηγορίες σε πλήθος κωδικών είναι καθημερινές κατηγορίες.

Προσωπική υγιεινή: 146 κωδικοί, Γαλακτοκομικά και αυγά: 143 κωδικοί, Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια: 100 κωδικοί, Καθαριστικά / απορρυπαντικά: 77 κωδικοί, Αλλαντικά: 72 κωδικοί.

Από τη λίστα των σχολικών προϊόντων:

Πάνω από 9 στους 10 σχολικούς κωδικούς έχουν διψήφια μείωση.

Συγκεκριμένα, 373 από τους 403 κωδικούς έχουν μείωση 10% και άνω.

Η μέση μείωση στα σχολικά είδη διαμορφώνεται περίπου στο 12%.

43 σχολικοί κωδικοί έχουν μείωση 20% και άνω.

21 σχολικοί κωδικοί έχουν μείωση 25% και άνω.

Η μεγαλύτερη μείωση στα σχολικά φτάνει περίπου στο 36%.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι σχολικές τσάντες / σακίδια / κασετίνες.

Έχει 211 κωδικούς, δηλαδή πάνω από το 50% της λίστας των σχολικών.

Η πιο σημαντική κατηγορία σε μέση μείωση είναι τα τετράδια, μπλοκ και χαρτί.

Έχει μέση μείωση περίπου 17%, ενώ σχεδόν 1 στους 2 κωδικούς της κατηγορίας έχει μείωση 20% και άνω.

Πολύ σημαντική εικόνα και στη γραφική ύλη / χρώματα.

Η κατηγορία έχει 55 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 14,6%.

Από τη λίστα των νωπών κρεάτων:

Περισσότεροι από 1 στους 4 κωδικούς έχει διψήφια μείωση.

Συγκεκριμένα, 28 κωδικοί έχουν μείωση 10% και άνω.

10 κωδικοί έχουν μείωση 15% και άνω.

4 κωδικοί φτάνουν σε μειώσεις άνω του 25%.

Η μεγαλύτερη μείωση στη λίστα των νωπών κρεάτων φτάνει περίπου στο 28%.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή αφορά το κοτόπουλο / πουλερικά.

Εντοπίζονται περίπου 56 κωδικοί σε κοτόπουλο και προϊόντα πουλερικών.

Υπάρχει ουσιαστική παρουσία και σε βασικά κρέατα καθημερινής κατανάλωσης:

περίπου 19 κωδικοί σε μοσχάρι / βοδινό και περίπου 16 κωδικοί σε χοιρινό και 9 κωδικούς με διάφορα κρεατοσκευάσματα.

Από τη λίστα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας:

Η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 8%.

Πάνω από 1 στους 4 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας έχει διψήφια μείωση.

Συγκεκριμένα, 94 από τους 360 κωδικούς έχουν μείωση 10% και άνω.

24 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας έχουν μείωση 15% και άνω.

10 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας έχουν μείωση 20% και άνω.

Η μεγαλύτερη μείωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φτάνει περίπου στο 33%.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι η προσωπική υγιεινή και οικογενειακή φροντίδα.

Περιλαμβάνει περίπου 72 κωδικούς, με μειώσεις που φτάνουν έως περίπου 22%.

Ισχυρή παρουσία υπάρχει και σε βασικές καθημερινές κατηγορίες:

γαλακτοκομικά και τυριά,

είδη πρωινού,

άλευρα,

μαρμελάδες,

καθαριστικά,

χαρτικά οικιακής χρήσης,

ζυμαρικά,

ρύζι και

όσπρια.

Οι πιο σημαντικές μέσες μειώσεις εμφανίζονται σε καθημερινές κατηγορίες όπως: