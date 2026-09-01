Σφίγγει ο ψηφιακός κλοιός της Εφορίας γύρω από τους φορολογούμενους που ξεχνούν ή καθυστερούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Με την περίοδο των φετινών φορολογικών δηλώσεων να έχει ολοκληρωθεί, η ΑΑΔΕ περνά στην επόμενη φάση, βάζοντας στο «ραντάρ» όσους δεν εμφανίστηκαν στην εφορία αλλά και εκείνους που υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων.

Η Φορολογική Διοίκηση ενεργοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες με τις οποίες θα μπορεί να εκδίδει εκκαθαριστικά ακόμη και όταν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση, αξιοποιώντας τα στοιχεία που βρίσκονται ήδη στις βάσεις δεδομένων της. Την ίδια ώρα, για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, τα πρόστιμα θα υπολογίζονται και θα βεβαιώνονται αυτόματα με την οριστική υποβολή τους.

Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ κινείται σε δύο άξονες:

Εκκαθαριστικό χωρίς φορολογική δήλωση

Για φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν), η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό του φόρου και να αναρτά το σχετικό εκκαθαριστικό στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο myAADE. Για να υπολογίσει το εισόδημα και τον φόρο, η φορολογική διοίκηση θα «επιστρατεύει» κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή της. Στο ψηφιακό παζλ θα μπαίνουν στοιχεία από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ προηγούμενων ετών, δεδομένα του myDATA, πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει εργοδότες και τράπεζες, στοιχεία από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που αποτυπώνει την οικονομική δραστηριότητα και το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου. Με βάση αυτά τα δεδομένα θα προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα και θα υπολογίζεται ο φόρος. Στον λογαριασμό θα προστίθενται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τη μη υποβολή της δήλωσης. Το εκκαθαριστικό θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ενώ ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται και με e-mail.

Η διαδικασία προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024), σύμφωνα με την οποία, όταν δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προσδιορίσει τον φόρο με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Το κατ’ εκτίμηση εκκαθαριστικό, πάντως, δεν κλείνει οριστικά την υπόθεση. Εάν ο φορολογούμενος υποβάλει στη συνέχεια εκπρόθεσμη δήλωση, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αντικαθίσταται από νέα εκκαθάριση με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

Στην περίπτωση που λάβουν εκκαθαριστικό χωρίς να έχουν υποβάλει δήλωση, οι φορολογούμενοι έχουν ουσιαστικά δύο δρόμους. Είτε να εξοφλήσουν το ποσό που αναγράφεται σε αυτό μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίησή του είτε να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση έως τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής. Στη δεύτερη περίπτωση θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν, χωρίς όμως να αποφεύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Αυτόματο πρόστιμο με την υποβολή

Ο δεύτερος άξονας αφορά όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Εδώ η διαδικασία γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένη. Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης, το πληροφοριακό σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα το πρόστιμο, θα το βεβαιώνει και θα το αναρτά άμεσα στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο myAADE. Με τον τρόπο αυτό καταργείται στην πράξη η ανάγκη έκδοσης ξεχωριστής πράξης επιβολής προστίμου, περιορίζοντας τον χρόνο που μεσολαβεί από τη διαπίστωση της εκπρόθεσμης υποβολής έως τη βεβαίωση της οφειλής. Έτσι, όταν ένας φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση από την οποία προκύπτει πρόσθετος φόρος άνω των 100 ευρώ, με το «πάτημα του κουμπιού» της οριστικής υποβολής θα ενεργοποιείται ταυτόχρονα και η διαδικασία βεβαίωσης του προβλεπόμενου προστίμου.