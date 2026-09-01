Από τον Νέο Κόσμο και τη Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τα Χανιά και τη Χαλκιδική, απλώνεται ο νέος χάρτης των πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ. Μετά τη θερινή ανάπαυλα, το ηλεκτρονικό «σφυρί» επιστρέφει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με 43 ακίνητα οφειλετών να έχουν πάρει σειρά για πλειστηριασμό έως και τον Νοέμβριο.

Στη λίστα βρίσκονται κατοικίες, πολυώροφα κτίρια, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες και θέσεις στάθμευσης, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις. Ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ για ακίνητα στη Δράμα και φθάνουν έως το 1,247 εκατ. ευρώ για οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο στον Νέο Κόσμο.

Με τους πλειστηριασμούς, η φορολογική διοίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες που, παρά τις ειδοποιήσεις, δεν έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους με την εφορία. Μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, πάντως, υπάρχει περιθώριο ανατροπής, καθώς οι οφειλέτες μπορούν να σταματήσουν τη διαδικασία εφόσον εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Οι πλειστηριασμοί

Η αυλαία ανοίγει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με ακίνητα σε Αττική και Μύκονο. Στον Νέο Κόσμο βγαίνει στο «σφυρί» οικόπεδο 183,60 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο με τιμή πρώτης προσφοράς 1,247 εκατ. ευρώ, τη μεγαλύτερη μεταξύ των ακινήτων που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κύκλο. Την ίδια ημέρα, στη Μαγούλα εκπλειστηριάζεται οικόπεδο 478 τ.μ. με διώροφη κατοικία 167 τ.μ. και θέση στάθμευσης, με τιμή εκκίνησης 433.000 ευρώ.

Στη Μύκονο, το ηλεκτρονικό «σφυρί» αφορά τρεις εκτάσεις. Πρόκειται για αγρό 4.400,40 τ.μ. στη θέση Βουνάκια με τιμή εκκίνησης 370.000 ευρώ, έκταση 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι Άνω Μεράς με πρώτη προσφορά 553.000 ευρώ και αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι, επίσης με τιμή 553.000 ευρώ.

Μία ημέρα αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, σειρά παίρνουν εννέα ακίνητα στη Δράμα. Ανάμεσά τους βρίσκονται αγροτεμάχια 10.533 και 3.758 τ.μ., με τιμές εκκίνησης 20.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και οικόπεδο 513 τ.μ. με πρώτη προσφορά 4.000 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη λίστα βρίσκονται και έξι ακίνητα με τιμή εκκίνησης μόλις 1.000 ευρώ το καθένα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για οικόπεδα, παλιά διώροφη κατοικία, αποθήκη και αγροτεμάχια, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στη θέση Γύφτικα.