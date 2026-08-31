Ούριος άνεμος πνέει στις κρατήσεις για την Ελλάδα στο πρελούδιο του φθινοπώρου. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ισχυρή άνοδο καταγράφουν τα ταξίδια τον Σεπτέμβριο, καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι μεταφέρουν τις διακοπές τους εκτός της κορύφωσης του καλοκαιριού, αναζητώντας χαμηλότερες τιμές, λιγότερο συνωστισμό και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους βασικούς κερδισμένους αυτής της τάσης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στις κρατήσεις της eSky για τον Σεπτέμβριο, ενώ την ίδια στιγμή το Ηράκλειο βρίσκεται ανάμεσα στους οικονομικότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για μια φθινοπωρινή απόδραση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της eSky, οι κρατήσεις για ταξίδια τον Σεπτέμβριο είναι αυξημένες κατά 57% σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της περιόδου αμέσως μετά την αιχμή Ιουλίου και Αυγούστου.

Δεύτερη η Ελλάδα στις κρατήσεις

Η Ισπανία αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τον φετινό Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας το 27,9% των κρατήσεων μέσω της eSky.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με μερίδιο 17%, περισσότερο από επτά ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από την Ιταλία, η οποία ακολουθεί με 10%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Τουρκία με 6,5% και η Βουλγαρία με 6%.

Η κατάταξη δείχνει ότι οι μεσογειακοί προορισμοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον και μετά το τέλος της παραδοσιακής υψηλής περιόδου, καθώς οι ταξιδιώτες επιλέγουν τον Σεπτέμβριο για διακοπές με πιο ήπιους ρυθμούς και χαμηλότερο κόστος.

Η τάση αυτή καταγράφεται και στα στοιχεία της βρετανικής ταξιδιωτικής ένωσης ABTA. Το 24% των ερωτηθέντων σχεδίαζε ταξίδι στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 23% το 2024 και μόλις 17% το 2023.

Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το 29% των ταξιδιωτών 55 έως 64 ετών επέλεγε τον Σεπτέμβριο για ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ στους άνω των 65 ετών το ποσοστό έφτανε το 35%.

Η μετατόπιση, ωστόσο, εμφανίζεται και στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Στους ταξιδιώτες 18-24 ετών το ποσοστό αυξήθηκε από 11% σε 17%, ενώ στους 35-44 ετών από 12% σε 20%.

Έως 64,5% χαμηλότερες τιμές στα αεροπορικά

Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του Σεπτεμβρίου παίζει το κόστος των μετακινήσεων. Τα στοιχεία της eSky για πτήσεις από τις Βρυξέλλες προς την Ισπανία καταγράφουν αισθητές διαφορές σε σχέση με τον Ιούλιο.

Το εισιτήριο μετ’ επιστροφής προς τη Μάλαγα μειώθηκε από 278 ευρώ τον Ιούλιο σε 148 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας πτώση 46,8%. Για τη Μαδρίτη, η τιμή υποχώρησε από 219 σε 114 ευρώ, κατά 47,9%.

Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφηκε στις πτήσεις προς τις Αστούριας μέσω Οβιέδο, όπου το κόστος μειώθηκε από 299 σε 106 ευρώ, δηλαδή κατά 64,5%.

Οι χαμηλότερες τιμές συνδυάζονται με μικρότερη πίεση στους προορισμούς. Μετά τον Αύγουστο περιορίζεται ο όγκος επισκεπτών σε εστιατόρια, μεταφορές, σκάφη και άλλες τουριστικές υπηρεσίες, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν σε μεγάλο μέρος της Μεσογείου κατάλληλες για καλοκαιρινές διακοπές.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η θερμοκρασία της θάλασσας, η οποία διατηρεί τη θερμότητα των προηγούμενων μηνών και σε αρκετές περιοχές παραμένει υψηλή μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η διάρκεια της τουριστικής περιόδου, πάντως, διαφέρει ανά προορισμό. Σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας η λειτουργία συνεχίζεται μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ σε μικρότερα ελληνικά νησιά ορισμένες εποχικές επιχειρήσεις αρχίζουν να περιορίζουν τη δραστηριότητά τους προς το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το Ηράκλειο στους οικονομικότερους προορισμούς

Την ίδια στιγμή, το Ηράκλειο συγκαταλέγεται στους 12 οικονομικότερους προορισμούς της Ευρώπης για φθινοπωρινή απόδραση, σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού ταξιδιωτικού οργανισμού Thomas Cook.

Η έρευνα εξέτασε 51 ευρωπαϊκούς προορισμούς και υπολόγισε το μέσο ημερήσιο κόστος ανά ταξιδιώτη, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμονή σε ξενοδοχείο μεσαίας κατηγορίας, τις μετακινήσεις, το φαγητό, τα ποτά και τις δραστηριότητες ή επισκέψεις σε αξιοθέατα.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 12 ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες το ημερήσιο κόστος παραμένει κάτω από τα 120 δολάρια ανά άτομο. Το Ηράκλειο βρίσκεται στη 12η θέση, με μέσο κόστος 115 δολάρια ημερησίως για τον Σεπτέμβριο.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται τα Τίρανα με 68 δολάρια ανά άτομο ημερησίως και ακολουθεί το Βουκουρέστι με 77 δολάρια. Η Αττάλεια και η Βαρσοβία βρίσκονται στα 90 δολάρια και η Κωνσταντινούπολη στα 95 δολάρια.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Μούγλα και η Κρακοβία με 101 δολάρια, το Βίλνιους και η Φρανκφούρτη με 104 δολάρια, η Λυών με 106 δολάρια και το Ταλίν με 108 δολάρια.

Η Thomas Cook καταγράφει παράλληλα ισχυρή ανάπτυξη της Αλβανίας, με τις κρατήσεις διακοπών στη χώρα μέσω του οργανισμού να έχουν αυξηθεί περισσότερο από 300%. Στα Τίρανα, η μέση τιμή διαμονής σε ξενοδοχείο τριών αστέρων διαμορφώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου στα 37 δολάρια ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση, ενώ ένα δείπνο σε οικονομικό εστιατόριο κοστίζει κατά μέσο όρο 9,86 δολάρια.

Για την Ελλάδα, τα στοιχεία των δύο ερευνών συνδέουν την ισχυρή ζήτηση του Σεπτεμβρίου με την παρουσία ενός ελληνικού προορισμού ανάμεσα στις οικονομικότερες επιλογές της Ευρώπης, σε μια περίοδο που συγκεντρώνει πλέον αυξανόμενο ενδιαφέρον από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ταξιδιωτών.