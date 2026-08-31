Το 2027 αναμένεται να είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία το «ξεπάγωμα» των τριετιών θα αρχίσει να μεταφράζεται σε πραγματικές αυξήσεις για εργαζόμενους που ξεκίνησαν από μηδενική βάση να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία μετά την επανενεργοποίησή τους.

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν τέθηκε ξανά σε λειτουργία ο μηχανισμός των μισθολογικών ωριμάνσεων που είχε παραμείνει παγωμένος για σχεδόν 12 χρόνια. Έτσι, εργαζόμενοι χωρίς αναγνωρισμένη προϋπηρεσία πριν από το «πάγωμα» θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να συμπληρώνουν την πρώτη τριετία τους και να αποκτούν δικαίωμα σε προσαύξηση 10%, εφόσον αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Το αποτέλεσμα θα είναι μια δεύτερη πηγή αύξησης αποδοχών, πέραν της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού που προγραμματίζεται για την 1η Απριλίου 2027.

Για τους υπαλλήλους, κάθε συμπληρωμένη τριετία αντιστοιχεί σε προσαύξηση 10% επί του κατώτατου μισθού. Μπορούν να αναγνωριστούν έως τρεις τριετίες, με αποτέλεσμα η συνολική προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας να μπορεί να φθάσει έως το 30%.

Έτσι, εργαζόμενος που ξεκίνησε να «χτίζει» προϋπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2024 μπορεί, όταν συμπληρώσει τρία χρόνια, να περάσει στην πρώτη μισθολογική ωρίμανση.

Με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, η προσαύξηση κατά 10% αντιστοιχεί σε 92 ευρώ, ανεβάζοντας τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές στα 1.012 ευρώ.

Αυτό, όμως, είναι ένα θεωρητικό παράδειγμα με τα σημερινά δεδομένα, καθώς μέχρι τότε ο κατώτατος μισθός θα έχει αλλάξει.

Το πραγματικό όφελος από τις τριετίες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ύψος στο οποίο θα διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός τον Απρίλιο του 2027.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την αύξησή του από τα σημερινά 920 στα 950 ευρώ. Ωστόσο, η τελική απόφαση θα ληφθεί με βάση τα οικονομικά δεδομένα που θα επικρατούν τότε, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός, ενώ στην εξίσωση μπαίνει και η πολιτική συγκυρία του 2027.

Εάν ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 950 ευρώ, ένας εργαζόμενος με μία συμπληρωμένη τριετία και προσαύξηση 10% θα φθάνει στα 1.045 ευρώ μεικτά.

Εάν, αντίθετα, η αύξηση είναι μεγαλύτερη και ο νέος κατώτατος ανέλθει για παράδειγμα στα 960 ευρώ, η πρώτη τριετία θα ανεβάζει τις αποδοχές στα 1.056 ευρώ μεικτά.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι για μια κατηγορία εργαζομένων η αύξηση του 2027 μπορεί να λειτουργήσει διπλά: αφενός μέσω της αναπροσαρμογής του κατώτατου και αφετέρου μέσω της ενεργοποίησης της προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας.

Διαφορετική είναι η περίπτωση των εργαζομένων που είχαν ήδη συγκεντρώσει αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, όταν οι μισθολογικές ωριμάνσεις μπήκαν στον «πάγο».

Για αυτούς ο χρόνος που είχε ήδη συμπληρωθεί δεν χάθηκε. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 το «ρολόι» άρχισε ξανά να μετρά από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει, ώστε να συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την επόμενη τριετία.

Το ανώτατο όριο για τους υπαλλήλους παραμένει στις τρεις τριετίες, με συνολική προσαύξηση έως 30%.

Από το 2028 αλλάζουν όλα στον κατώτατο μισθό

Το 2027 αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Η αύξηση που θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο αναμένεται να είναι η τελευταία που θα προκύψει με το σημερινό μοντέλο καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Από το 2028 προβλέπεται η ενεργοποίηση ενός νέου, περισσότερο αυτοματοποιημένου μηχανισμού, ο οποίος θα περιορίζει την κυβερνητική διακριτική ευχέρεια και θα συνδέει την ετήσια μεταβολή του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες.

Ο συντελεστής αναπροσαρμογής θα προκύπτει από δύο βασικά στοιχεία: τον ετήσιο πληθωρισμό που αφορά το 20% των νοικοκυριών με τα χαμηλότερα εισοδήματα και το μισό της ετήσιας μεταβολής της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

Για το σκέλος του πληθωρισμού θα εξετάζεται η μεταβολή από την 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος, ενώ για την αγοραστική δύναμη θα χρησιμοποιείται ο γενικός δείκτης μισθών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Και εδώ, πάντως, υπάρχει μια σημαντική εκκρεμότητα. Ο συγκεκριμένος δείκτης μισθών αναμένεται εδώ και χρόνια, ενώ είχε συνδεθεί και με τον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών.

Οι εκτιμήσεις ειδικών αναφέρουν ότι η εφαρμογή του θα μπορούσε να οδηγεί σε υψηλότερες αναπροσαρμογές σε σχέση με εκείνες που προκύπτουν όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο πληθωρισμός. Έτσι, η ολοκλήρωση και λειτουργία του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να περάσει ο κατώτατος μισθός στο νέο καθεστώς από το 2028.