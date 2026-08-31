Η φετινή ΔΕΘ αποκτά έναν ιδιαίτερο επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωσή της, το 1926.

Ένας ολόκληρος αιώνας συνεχούς παρουσίας, εξέλιξης και προσφοράς στην οικονομική, επιχειρηματική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας αποτελεί την αφετηρία για ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, το οποίο δεν περιορίζεται σε μια απλή αναδρομή στο παρελθόν. Αντίθετα, αξιοποιεί την ιστορία ως αφετηρία για να στρέψει το βλέμμα στο μέλλον.

Ένα ταξίδι 100 χρόνων μέσα από την ιστορία και την καινοτομία

Στο πλαίσιο του εορτασμού, η ΔΕΘ-HELEXPO, σε συνεργασία με το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, παρουσιάζει την έκθεση «ΔΕΘ 100 Χρόνια Μέλλον», μια ειδικά σχεδιασμένη παρουσίαση με σύγχρονη μουσειολογική και μουσειογραφική προσέγγιση.

Η έκθεση αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της ΔΕΘ με την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που διαμόρφωσαν κάθε εποχή.

Μέσα από μια οργανωμένη χρονογραμμή, ο επισκέπτης παρακολουθεί την πορεία ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών, επιχειρήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων.

Από τις πρώτες μεγάλες καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στα περίπτερα της ΔΕΘ μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της βιώσιμης ανάπτυξης, η έκθεση αναδεικνύει έναν οργανισμό που δεν ακολούθησε απλώς τις εξελίξεις, αλλά συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

Από τον πρώτο αιώνα στη νέα εποχή

Κεντρικός άξονας του επετειακού αφιερώματος είναι η μετάβαση στη νέα εποχή της ΔΕΘ.

Η ιστορική διαδρομή κορυφώνεται με την παρουσίαση της Νέας ΔΕΘ, του μεγάλου έργου ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου, το οποίο φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει την απαρχή της δεύτερης εκατονταετίας του θεσμού.

Το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό συγκρότημα σχεδιάζεται ως ένας σύγχρονος, λειτουργικός και περιβαλλοντικά βιώσιμος χώρος, ενταγμένος σε έναν εκτεταμένο αστικό πνεύμονα πρασίνου.

Αρχειακό υλικό και σύγχρονες αφηγηματικές τεχνικές

Η έκθεση αξιοποιεί πλούσιο αρχειακό υλικό, σπάνιες φωτογραφίες, ιστορικά τεκμήρια και οπτικοακουστικές προβολές, συνδυάζοντάς τα με σύγχρονες αφηγηματικές τεχνικές.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν σημαντικούς σταθμούς της εκατονταετούς διαδρομής της ΔΕΘ, να γνωρίσουν τις πρωτιές και τις καινοτομίες που σημάδεψαν την ιστορία της και, ταυτόχρονα, να έρθουν σε επαφή με το όραμα που διαμορφώνει το μέλλον του θεσμού.

Η αφήγηση της έκθεσης δεν αντιμετωπίζει την ιστορία ως κάτι στατικό. Αντίθετα, παρουσιάζει την πορεία της ΔΕΘ ως μια διαρκή διαδικασία αλλαγής, προσαρμογής και δημιουργίας, όπου κάθε εποχή αφήνει το δικό της αποτύπωμα και ταυτόχρονα προετοιμάζει την επόμενη.

Το παρελθόν συναντά το μέλλον

Η «ΔΕΘ 100 Χρόνια Μέλλον» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επετειακές δράσεις της 90ής ΔΕΘ και επιχειρεί να συνδέσει δημιουργικά τρεις διαφορετικές χρονικές διαστάσεις: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Είσοδος

Η είσοδος στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες με το εισιτήριο εισόδου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.