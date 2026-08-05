Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα καταβληθεί το αδειοδωρόσημο Αυγούστου σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όπως αναφέρει ο φορέας στην ανακοίνωσή του, όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό καλούνται να προχωρήσουν ηλεκτρονικά στην καταχώρισή του μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ και της υπηρεσίας «Dashboard του Πολίτη», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.