Ιδιαιτέρως αυξημένες είναι οι τιμές των ψαριών το τελευταίο διάστημα με τους πολίτες να δυσανασχετούν για το κύμα ακρίβειας στο οποίο καλούνται να ανταπεξέλθουν.

Ειδικότερα, οι τιμές για τα ψάρια τα οποία θεωρούνται και οικονομικά κυμαίνονται από 7 ευρώ έως 10 ευρώ το κιλό, ενώ οι γόπες και οι κολιοί κοστίζουν γύρω στα 6 ευρώ με 7 ευρώ Παράλληλα, οι τιμές στα ψάρια ιχθυοτροφείου, όπως η τσιπούρα και το λαβράκι, παραμένουν σταθερές κοντά στα 10 ευρώ.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των ψαριών στην αγορά

Ο Θωμάς Ματρακούκας, υπεύθυνος καταστήματος στην Ιχθυαγορά του Ρέντη, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 5/8 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» και εξήγησε: «Η περίοδος που διανύουμε δεν είναι από τις καλύτερες αλιευτικές περιόδους, γιατί δουλεύουν συγκεκριμένα σκάφη αλιευτικά. Δεν έχουμε τους ανεμότρατες που μας δίνουν τον κύριο όγκο του ελληνικού ψαριού. Αλλά παρόλα αυτά, στην εποχή είναι τα αφρόψαρα, όπως είναι ο γαύρος, η σαρδέλα, ο κολιός, οι γόπες. Ο γαύρος κυμαίνεται από 7 ευρώ έως 10 ευρώ, ανάλογα το μέγεθός του και ανάλογα από πού έρχεται. Μάλιστα, αν το ψάρι είναι μονόμερο και έρχεται από λίγο πιο μακριά, δηλαδή Καβάλα ή Θεσσαλονίκη, είναι λίγο πιο φτηνό. Αν είναι πρωινό Χαλκιδέικο, έχει ένα με δύο ευρώ διαφορά προς τα πάνω. Το ίδιο ισχύει και για τη σαρδέλα. Ευτυχώς φέτος δεν έχουμε την έλλειψη σαρδέλας που είχαμε πέρυσι, η οποία έφτασε μέχρι και τα 12 ευρώ. Φέτος είμαστε πολύ πιο ικανοποιημένοι. Μια φρέσκια πρωινή σαρδέλα Χαλκίδας παίζει από 7 ευρώ έως 10 ευρώ, ανάλογα το μέγεθός της», είπε αρχικά.

«Τα πιο οικονομικά είναι οι γόπες ή οι κολιοί γύρω στα 6 ευρώ με 7 ευρώ. Ο γαύρος, η σαρδέλα, ανάλογα με τον καιρό, αν έχει βοηθήσει ο καιρός να μπει ποσότητα να πέσει η τιμή. Ας πούμε, μισόκιλη τσιπούρα και το λαβράκι, πάνω-κάτω είναι στα 10 ευρώ, αν μιλάμε για βραδινή εξαλίευση», επεσήμανε.

Στον αντίποδα, το ακριβότερο ψάρι που ήταν διαθέσιμο τη στιγμή της σύνδεσης ήταν ο μπακαλιάρος Α’ ποιότητας, με την τιμή του να αγγίζει τα 30 ευρώ το κιλό.