Η ELLA Resorts ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη διάκρισή της ως μία από τις «The Most Sustainable Companies in Greece 2026», μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία.

Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλει η ELLA Resorts τα τελευταία χρόνια σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της, με στόχο η υπεύθυνη λειτουργία να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων και των επιχειρηματικών αποφάσεων της εταιρείας. Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται και στο δεύτερο Sustainability Report της ELLA Resorts, το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα GRI Standards (2021), λαμβάνει υπόψη τα SASB Standards και ευθυγραμμίζεται με τις αρχές του United Nations Global Compact (UNGC).

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ELLA Resorts και διέπει τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού της χαρτοφυλακίου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για υπεύθυνη ανάπτυξη. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, αναγνωρίζοντας τη στενή σχέση του τουρισμού με το φυσικό περιβάλλον και τους προορισμούς όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μονάδων της, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην εφαρμογή τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, παρακολουθεί συστηματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), με την απογραφή των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 να επαληθεύεται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ενώ επεκτείνει σταδιακά την αποτύπωση των εκπομπών Scope 3 στο χαρτοφυλάκιό της, διευρύνοντας διαρκώς την κάλυψη και την αξιοπιστία των περιβαλλοντικών της δεδομένων.

Η περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που καλύπτει το σύνολο των πυλώνων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Η ELLA Resorts επενδύει στη συνετή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, στην ενίσχυση υπεύθυνων πρακτικών σε όλες τις δραστηριότητές της, στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την εξέλιξη και την ευημερία των ανθρώπων της, καθώς και στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Η διάκριση της εταιρείας ως μία από τις «The Most Sustainable Companies in Greece 2026» από το QualityNet Foundation αναδεικνύει την ουσιαστική ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική και τη λειτουργία της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τις επιδόσεις της στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Ο CEO της ELLA Resorts, κ. Κώστας Σιδερής, δήλωσε:

«Η διάκριση της ELLA Resorts ως μία από τις “The Most Sustainable Companies in Greece 2026” αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της πορείας που έχουμε χαράξει και, κυρίως, της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων μας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Για εμάς, η βιωσιμότητα αποτελεί σταθερή παράμετρο του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φιλοξενία, τη λειτουργία των μονάδων μας και την ευθύνη που συνοδεύει την παρουσία μας στους προορισμούς όπου δραστηριοποιούμαστε. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ELLA Resorts εξελίσσεται και διευρύνει το αποτύπωμά της, στόχος μας είναι η ανάπτυξη της εταιρείας να συνοδεύεται από μετρήσιμη πρόοδο στους στόχους βιωσιμότητας και από ουσιαστική αξία για τους ανθρώπους μας, τους επισκέπτες, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον.»