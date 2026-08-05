Μικρή κάμψη παρουσίασε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Ιούλιο, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την ψυχολογία των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, τον περασμένο μήνα οι Έλληνες εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξοι για τα οικονομικά τους και περισσότερο πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν σημαντικές αγορές, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να καταγράφουν τη χαμηλότερη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τις προοπτικές της οικονομίας.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 107,6 μονάδες τον Ιούλιο, έναντι 108,2 μονάδων τον Ιούνιο, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες, ενώ αντίθετα βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι Κατασκευές και το Λιανικό Εμπόριο.

Στις κατασκευές, η άνοδος προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την ενίσχυση των προσδοκιών στα δημόσια έργα, ενώ στο λιανεμπόριο οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο αισιόδοξες τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις μελλοντικές πωλήσεις. Αντίθετα, στις Υπηρεσίες καταγράφεται αισθητή επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών, ενώ στη Βιομηχανία οι προβλέψεις για την παραγωγή τους επόμενους μήνες εμφανίζονται πιο συγκρατημένες.

Καταναλωτική εμπιστοσύνη

Το πιο θετικό στοιχείο της έρευνας αφορά τα νοικοκυριά. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στις -47,8 μονάδες, από -52,8 μονάδες τον Ιούνιο, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες βελτιώσεις του τελευταίου διαστήματος. Παρά τη βελτίωση, οι Έλληνες εξακολουθούν να είναι οι πλέον απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αμέσως μετά να ακολουθούν η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Η βελτίωση αποτυπώνεται σχεδόν σε όλους τους επιμέρους δείκτες. Οι καταναλωτές εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ πιο θετικές είναι και οι προβλέψεις τους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Μεγαλύτερη διάθεση για αγορές και αποταμίευση

Σημαντική άνοδο κατέγραψε και η πρόθεση των νοικοκυριών να πραγματοποιήσουν μεγάλες αγορές μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Ο σχετικός δείκτης βελτιώθηκε στις -42,2 μονάδες, από -48 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ένδειξη ότι οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε αγορές επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και άλλων διαρκών αγαθών. Παράλληλα, ενισχύθηκε, έστω και ήπια, η πρόθεση για αποταμίευση. Αν και το 84% των νοικοκυριών εξακολουθεί να θεωρεί απίθανη τη δυνατότητα αποταμίευσης μέσα στον επόμενο χρόνο, το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να αποταμιεύσουν αυξήθηκε στο 15%.

Επιμένουν οι δυσκολίες

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών. Το 58% δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», ενώ το 13% εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες του αντλώντας χρήματα από τις αποταμιεύσεις του. Την ίδια ώρα, το 71% των καταναλωτών εξακολουθεί να προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ αυξήθηκαν ελαφρά οι ανησυχίες για την πορεία της ανεργίας.