Η πώληση ενός ακινήτου συχνά αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία που ξεκινά τη στιγμή που δημοσιεύεται η αγγελία. Επιλέγεται μια τιμή, ανεβαίνουν φωτογραφίες και ο ιδιοκτήτης περιμένει να εμφανιστεί ο κατάλληλος αγοραστής. Στην πράξη, όμως, η πορεία μιας πώλησης έχει αρχίσει να διαμορφώνεται πολύ νωρίτερα.

Η πώληση ενός ακινήτου συχνά αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία που ξεκινά τη στιγμή που δημοσιεύεται η αγγελία. Επιλέγεται μια τιμή, ανεβαίνουν φωτογραφίες και ο ιδιοκτήτης περιμένει να εμφανιστεί ο κατάλληλος αγοραστής. Στην πράξη, όμως, η πορεία μιας πώλησης έχει αρχίσει να διαμορφώνεται πολύ νωρίτερα.

Η αρχική τιμή, η νομική και τεχνική ετοιμότητα του ακινήτου, η παρουσίαση και η στρατηγική προώθησης επηρεάζουν όχι μόνο το ενδιαφέρον που θα δημιουργηθεί, αλλά και το αν η συναλλαγή θα μπορέσει τελικά να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις.

Πώς η σωστή τιμολόγηση αυξάνει τις πιθανότητες πώλησης

Είναι δεδομένο ότι η τιμολόγηση επηρεάζει την πώληση ενός ακινήτου. Η έκτασή της, όμως, είναι μεγαλύτερη από όσο συνήθως εκτιμάται. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Uniko, τα σωστά τιμολογημένα ακίνητα έχουν 25,2% πιθανότητες πώλησης, έναντι 16,3% για όσα ξεκινούν με υπερτιμημένη τιμή. Η διαφορά αντιστοιχεί σε έως και 55% υψηλότερη πιθανότητα επιτυχούς πώλησης.

Πέρα από το αν θα πουληθεί, η σωστή τιμή καθορίζει και το πόσο σύντομα θα συμβεί αυτό. Τα σωστά τιμολογημένα ακίνητα ολοκληρώνουν τη συναλλαγή σε 176 ημέρες κατά μέσο όρο, ενώ τα υπερτιμημένα χρειάζονται περίπου 229,5 ημέρες, δηλαδή πωλούνται σε σχεδόν 8 εβδομάδες νωρίτερα. Παράλληλα, 7 στους 10 πωλητές δεν αναπροσαρμόζουν ποτέ την αρχική τιμή τους. Και όταν ένα ακίνητο δεν καταφέρει να πωληθεί μέσα στον πρώτο χρόνο, οι πιθανότητες περιορίζονται σημαντικά: το 92% των ακινήτων που δεν πωλούνται εντός δωδεκαμήνου παραμένει απούλητο. Με άλλα λόγια, η αγορά δεν τιμωρεί μόνο ένα λάθος στην τιμή, αλλά και την καθυστέρηση στη διόρθωσή του.

Πιστοποίηση ακινήτου: Η πώληση δεν σταματά στην εύρεση αγοραστή

Ακόμα και αν έχει βρεθεί αγοραστής, η πώληση ολοκληρώνεται όταν η μεταβίβαση κλείνει χωρίς εκκρεμότητες. Δεν είναι λίγες οι φορές που μια συναλλαγή σταματά στη μέση, επειδή στην πορεία εμφανίζονται απρόβλεπτα ζητήματα που θέλουν χρόνο για να τακτοποιηθούν. Αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση: σχεδόν τα μισά ακίνητα που περνούν από διαδικασία πιστοποίησης του Uniko εμφανίζουν κάποιο εύρημα που ο ιδιοκτήτης πρέπει να διευθετήσει πριν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Γι’ αυτό η προετοιμασία ενός ακινήτου, πριν καν βγει στην αγορά, είναι σημαντική και κρίνει αν τελικά θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η Πιστοποίηση Ακινήτου , σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, βάζει αυτόν τον έλεγχο στην αρχή της διαδικασίας κι όχι στο τέλος της. Το ακίνητο ελέγχεται πλήρως, νομικά και τεχνικά, και αξιολογείται ως προς την καταλληλόλητά του για χρηματοδότηση από την Εθνική Τράπεζα. Όσο πιο νωρίς φανεί τι χρειάζεται τακτοποίηση, τόσο περισσότερη διαπραγματευτική δύναμη αποκτά ο πωλητής και τόσο πιο ομαλά κυλά η υπόλοιπη διαδικασία. Παράλληλα, το πιστοποιημένο ακίνητο αποκτά ειδική σήμανση στην πλατφόρμα του Uniko, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την προβολή του. Για τον αγοραστή, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια γύρω από το ακίνητο που εξετάζει. Για τον πωλητή, σημαίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους ενδιαφερομένους και πρόσβαση σε αγοραστές που αναζητούν στεγαστική χρηματοδότηση και μια πιο ομαλή διαδικασία πώλησης.

Όταν η αποκλειστική ανάθεση συνοδεύεται από εγγύηση προσφοράς

Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι πωλητές προτιμούσαν να αναθέτουν το ακίνητό τους σε περισσότερους συνεργάτες ταυτόχρονα, πιστεύοντας ότι έτσι θα πουλήσουν πιο γρήγορα. Η αποκλειστική ανάθεση, από την άλλη, θεωρείται μια δέσμευση σε έναν συνεργάτη, χωρίς όμως να συνοδεύεται από κάποια μετρήσιμη υποχρέωση προς τον πωλητή. Η Εγγύηση Προσφοράς του Uniko αλλάζει αυτή τη λογική.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όταν αναθέτεις αποκλειστικά το ακίνητό σου στο Uniko, παίρνεις δωρεάν Πιστοποίηση Ακινήτου και εξασφαλίζεις τουλάχιστον μία επίσημη προσφορά από ενδιαφερόμενο αγοραστή μέσα στη συμφωνημένη περίοδο. Αν αυτό δεν συμβεί, σε αποζημιώνουμε με 1% της αξίας του ακινήτου, έως €2.000*. Έτσι, η προώθηση δεν ξεκινά αποσπασματικά, αλλά πάνω σε μια τεκμηριωμένη βάση: έλεγχος, αποτίμηση, συμφωνημένο εύρος τιμής και ενεργή διαχείριση της πώλησης.

Από την αβεβαιότητα σε μια οργανωμένη διαδικασία

Η πώληση ακινήτου δεν είναι μία μόνο ενέργεια. Είναι μια διαδικασία με πολλές στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν την κατάσταση του ακινήτου, τη σωστή τιμολόγηση και την αποτελεσματική προώθησή του. Το Uniko απλοποιεί αυτή τη διαδικασία, συνδυάζοντας δεδομένα αγοράς, τεχνολογία και τη συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν εκκρεμότητες. Γιατί ο στόχος δεν είναι απλώς μια ακόμη αγγελία, αλλά μια πώληση που ξεκινά σωστά: με πληροφόρηση, ετοιμότητα και σαφές πλάνο.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις