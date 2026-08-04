Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, η νέα πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να δηλώσουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, η νέα εφαρμογή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο απλή, ασφαλή και διαφανή διαδικασία, αξιοποιώντας στοιχεία που διαθέτουν ήδη η ΑΑΔΕ και άλλοι φορείς του Δημοσίου, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε φαινόμενα απάτης.

Τι αλλάζει με τη νέα πλατφόρμα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει τη χειροκίνητη καταχώριση στοιχείων, καθώς σημαντικό μέρος της αίτησης προσυμπληρώνεται με δεδομένα από την περσινή ΕΑΕ και από πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Μεταξύ άλλων αξιοποιούνται στοιχεία από:

το Φορολογικό Μητρώο,

το Ε9,

το myDATA,

τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων,

το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

το Κτηματολόγιο και το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πραγματοποιούνται ψηφιακοί και γεωχωρικοί έλεγχοι, ώστε πιθανά λάθη ή ασυμφωνίες να εντοπίζονται πριν από την οριστική υποβολή.

Νέο σύστημα εξουσιοδοτήσεων

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία των εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες πλέον πραγματοποιούνται μέσω κεντρικού ψηφιακού συστήματος. Κάθε ενέργεια στην πλατφόρμα συνδέεται με ταυτοποιημένο χρήστη, τον ρόλο του και τον φορέα που εκπροσωπεί.

Για πρώτη φορά, πέρα από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν για λογαριασμό των αγροτών και λογιστές ή λογιστικά γραφεία που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι που είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Για όλους τους εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες θεσπίζονται κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ η μη τήρησή τους θα επιφέρει κυρώσεις.

Τι ισχύει για τα μισθωτήρια

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στη διαχείριση των χειρόγραφων μισθωτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν αντίγραφα στον φάκελο τεκμηρίωσης, χωρίς να απαιτείται η ανάρτησή τους στην πλατφόρμα, καθώς οι σχετικές πληροφορίες θα αντλούνται από τα ψηφιακά μητρώα της δημόσιας διοίκησης.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Η προθεσμία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, η προκαταβολή των ενισχύσεων μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ για όσες υποβληθούν από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου, η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, από τις 28 Αυγούστου θα είναι διαθέσιμος στην εφαρμογή και ο κωδικός QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί ειδική ενημερωτική συνάντηση με τους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία, ενώ για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 – Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων.