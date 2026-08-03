Το πλαίσιο επιβολής προστίμων για τις παραβάσεις που αφορούν τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιο, δίνοντας σαφείς οδηγίες στις ελεγκτικές υπηρεσίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των εκπρόθεσμων ή μη υποβληθεισών δηλώσεων απόκτησης, μεταβολής ή παύσης χρήσης ταμειακών μηχανών, καθώς και των περιπτώσεων απώλειας ή μη διαφύλαξης των φορολογικών μηχανισμών και των φορολογικών μνημών.

Παράλληλα, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει τον χρόνο τέλεσης κάθε παράβασης, το ύψος των κυρώσεων ανάλογα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και τους κανόνες παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλλει πρόστιμα.

Η εγκύκλιος

Με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ ισχύουν τα εξής:

Πρόστιμο 500 ευρώ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024. Αφορά τις δηλώσεις απόκτησης, μεταβολής, διακοπής λειτουργίας ή οριστικής παύσης χρήσης ΦΗΜ. Για παραβάσεις που τελούνται από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024 και μετά, είτε πρόκειται για μη υποβολή είτε για εκπρόθεσμη υποβολή της σχετικής δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης, την περίοδο που αφορά η παράβαση, τον αριθμό των φορολογικών μηχανισμών.

Αντίθετα, για εκπρόθεσμες δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2024 εξακολουθεί να εφαρμόζεται το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Πότε θεωρείται ότι τελείται η παράβαση. Στις εκπρόθεσμες δηλώσεις, χρόνος τέλεσης είναι η ημέρα υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης, ως χρόνος τέλεσης θεωρείται η ημερομηνία λήξης της νόμιμης προθεσμίας, στις περιπτώσεις απώλειας ή μη διαφύλαξης ΦΗΜ, ο χρόνος τέλεσης ταυτίζεται κατά κανόνα με τον χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, εκτός αν αποδεικνύεται διαφορετικά (όπως σε φυσικές καταστροφές).

Μη διαφύλαξη ταμειακών μηχανών, φορολογικών μνημών και αρχείων. Για παραβάσεις που τελέστηκαν έως το τέλος του 2015 προβλέπονται πρόστιμα 3.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, 4.500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία. Για μεταγενέστερες παραβάσεις, όταν η δήλωση απώλειας υποβάλλεται πριν από την έκδοση εντολής ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Παραγραφή

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι:

για παραβάσεις που ανάγονται έως το 2013 εφαρμόζονται οι παλαιές διατάξεις περί παραγραφής, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επεκτείνονται έως και τα 15 έτη,

για μεταγενέστερες παραβάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,

για τις παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει πρόστιμο υπολογίζεται από το τέλος του έτους διαπίστωσης της παράβασης.

Η εγκύκλιος επισημαίνει επίσης ότι, μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης 2010, έχει πλέον παραγραφεί οριστικά το δικαίωμα επιβολής προστίμων για τις συγκεκριμένες παραβάσεις που ανάγονται στη χρήση αυτή.