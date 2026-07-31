Ο Έλον Μασκ διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για ενδεχόμενες αλλαγές στις δραστηριότητες της Tesla στην Κίνα, απορρίπτοντας δημοσίευμα που συνέδεε μια τέτοια κίνηση με πιθανή συγχώνευση της αυτοκινητοβιομηχανίας με τη SpaceX. Ο επικεφαλής των δύο εταιρειών έκανε λόγο για «ψευδή είδηση», ενώ και η κινεζική θυγατρική της Tesla αρνήθηκε ότι εξετάζεται οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται το Reuters, στελέχη της Tesla είχαν ενημερωθεί να προετοιμαστούν για πιθανό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Κίνα, στο πλαίσιο σχεδίων που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια ενδεχόμενη συγχώνευση με τη SpaceX.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι οι σύμβουλοι της Tesla έχουν εξετάσει διαφορετικά σενάρια, όπως απόσχιση, πώληση ή ακόμη και κλείσιμο των δραστηριοτήτων στην κινεζική αγορά. Παράλληλα, σημείωνε πως δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το αν και πότε θα μπορούσε να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση, ενώ υπογράμμιζε ότι τα σχέδια ενδέχεται να μεταβληθούν.

Η άμεση απάντηση του Μασκ

Ο Έλον Μασκ αντέδρασε δημόσια μέσω του X, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αυτή είναι μια ψευδής είδηση».

Παράλληλα, απέρριψε κάθε αναφορά περί συζητήσεων για πώληση ή απόσχιση των δραστηριοτήτων της Tesla στην Κίνα, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς ως «παράλογα ψευδή είδηση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Tesla China, η οποία σε δήλωσή της προς δημοσιογράφο της The Paper χαρακτήρισε την έκθεση «ψευδής πληροφορία».

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστήριζε ότι μια πιθανή αποχώρηση ή αναδιάρθρωση της Tesla στην Κίνα θα μπορούσε να διευκολύνει μια μελλοντική συγχώνευση με τη SpaceX, ενώ επικαλούνταν πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Παράλληλα, η εφημερίδα επισήμαινε ότι το ζήτημα συνδέεται και με τους γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς και με τον ρόλο της SpaceX ως ενός από τους σημαντικότερους αμυντικούς εργολάβους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι φήμες για συγχώνευση Tesla και SpaceX

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι εικασίες ότι η Tesla και η SpaceX θα μπορούσαν κάποια στιγμή να συνενωθούν, καθώς οι δύο εταιρείες εμφανίζουν ολοένα μεγαλύτερη τεχνολογική σύγκλιση.

Ο ίδιος ο Έλον Μασκ τροφοδότησε αυτές τις συζητήσεις κατά την παρουσίαση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Tesla, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία και η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δύο εταιρειών ενισχύεται συνεχώς.

Η αυξημένη συνεργασία στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κατασκευής έχει οδηγήσει αρκετούς αναλυτές και επενδυτές να θεωρούν πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Την ίδια εικόνα αποτυπώνουν και οι αγορές προβλέψεων. Ειδικότερα, στην πλατφόρμα Kalshi οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 49% να πραγματοποιηθεί συγχώνευση μεταξύ Tesla και SpaceX πριν από τον Μάιο του 2027.

Το βάρος της Κίνας για την Tesla

Η σημασία της κινεζικής αγοράς για την Tesla παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη. Το εργοστάσιο Shanghai Gigafactory αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες της εταιρείας διεθνώς και λειτουργεί ως βασικός εξαγωγικός κόμβος για την Ευρώπη, τον Καναδά και την ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Παράλληλα, η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Tesla παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο χρηματιστήριο, η μετοχή της TSLA ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης με άνοδο 3,53%, κλείνοντας στα 308,85 δολάρια. Αντίθετα, η μετοχή της SpaceX (SPCX) υποχώρησε κατά 0,31% στα 112,20 δολάρια, εν μέσω της μείωσης των δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η SPCX διαμορφώθηκε στη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος στην ιστορία της, έχοντας πλέον χάσει περισσότερο από το 50% της αξίας της σε σχέση με το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Ιούνιο.