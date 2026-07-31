Την απαλλαγή των νέων γεωργών από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την καταβολή των ενισχύσεών τους προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Η ρύθμιση αφορά τους δικαιούχους – αγρότες της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), καθώς και τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, των οποίων οι ενισχύσεις αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΣΣ ΚΑΠ.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων σε περίπου 24.000 νέους γεωργούς, αίροντας ένα διοικητικό εμπόδιο που δυσχεραίνει την πληρωμή τους. Η απαίτηση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας δυσχέραινε την ταχεία και απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων, χωρίς να προκύπτει ταμειακό όφελος για το Δημόσιο, καθώς οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι ακατάσχετες, ασυμψήφιστες και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση:

αίρεται ένα σημαντικό διοικητικό εμπόδιο,

εξασφαλίζεται η άμεση παροχή της αναγκαίας ρευστότητας στους νέους γεωργούς,

διευκολύνεται η ομαλή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων και

διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων.

Η προτεινόμενη παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ για την απλούστευση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των πληρωμών και την ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα.