Μεγάλο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν φέτος οι γονείς καθώς η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου και οι τιμές των ενοικίων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, Την ώρα που η προσφορά οικονομικών ακινήτων είναι περιορισμένη η ζήτηση κορυφώνεται ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια να έχει πραγματοποιηθεί, χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακόμη μεγάλη πρόκληση: την αναζήτηση οικονομικής στέγης.

Τα υψηλά ενοίκια και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών στις μεγάλες φοιτητουπόλεις καθιστούν την εύρεση κατάλληλου διαμερίσματος ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

«Είναι αλήθεια ότι εδώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάντα ήταν πρόβλημα οι φοιτητικές κατοικίες, αλλά δεν είχαμε αυτή την αύξηση των τιμών, ειδικά στα μικρά ακίνητα. Τα τελευταία χρόνια, για διάφορους λόγους, που έχουν να κάνουν και με την οικονομική κρίση, ότι δεν χτίζονταν ακίνητα, έχει να κάνει σίγουρα και με τη βραχυχρόνια, που αφαίρεσε μικρά ακίνητα από την αγορά, αλλά και άλλα κοινωνιολογικά φαινόμενα, πολλά διαζύγια, μονοπρόσωπα νοικοκυριά, οι άνθρωποι δεν παντρεύονται. Η ουσία είναι, και να το πούμε, ότι βασικά δεν υπάρχουν μικρά σπίτια. Και οι φοιτητές μας, ακριβώς επειδή έχει αλλάξει και το μοντέλο, δεν προτιμούν πολύ τη συγκατοίκηση και ο κάθε γονέας, και όχι άδικα, επιλέγει το παιδί του να βρει μόνο του ένα σπίτι. Σε μια αγορά όμως που δεν έχεις μικρά ακίνητα, όταν αυξάνεται η ζήτηση, συνέπεια είναι να αυξάνονται και οι τιμές.

Αυτό είναι μια αλληλουχία που τη βλέπουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κορυφώνεται κάθε χρόνο. Δυστυχώς, λαμβάνονται μέτρα ναι μεν από την κυβέρνηση, αλλά δεν είναι αρκετά, γιατί οι φοιτητικές κατοικίες, ενώ έχουμε 200.000 φοιτητές που σπουδάζουν εκτός του σπιτιού τους, οι φοιτητικές κατοικίες είναι 9.000. Οπότε, φαντάζεστε τι μεγάλο ζήτημα υπάρχει», είπε το πρωί της Παρασκευής 31/7 η κτηματομεσίτρια, Άννα Μωκάκου.

«Οι τιμές είναι απλησίαστες»

Από την πλευρά της η μητέρα φοιτητή, κα Βασιλική δήλωσε: «Ήρθαμε από την Ηγουμενίτσα. Λοιπόν, στη πολύ κοντινή περιοχή γύρω από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι τιμές είναι απλησίαστες, μπορώ να πω. Μιλάμε για 600-650€ για 35 τετραγωνικά. Ό,τι είδα ήταν παλιό», ανέφερε.

«Αυτή είναι μια περιοχή που έχει ανέβει πάρα πολύ η βραχυχρόνια μίσθωση, οπότε όλα τα μικρά ακίνητα, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών, έχει βγει στη βραχυχρόνια και άρα κάποιοι ιδιοκτήτες τα έχουν επιπλώσει και ανακαινίσει, με αποτέλεσμα να ζητάνε υπέρογκα ποσά. Υπάρχει και το φαινόμενο να πουν ότι “θα το νοικιάσετε από Οκτώβρη μέχρι Μάη”. Από την έρευνα που έχω κάνει εγώ, πιο προσβάσιμες οικονομικά περιοχές είναι σίγουρα οι περιοχές πέριξ των Πατησίων. Έχουν πιο οικονομικές επιλογές», συμπλήρωσε.