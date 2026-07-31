Αλλαγές στην ειδική άδεια προστασίας μητρότητας φέρνει νέα υπουργική απόφαση, η οποία επεκτείνει το δικαίωμα του 9μηνου επιδοτούμενου διαστήματος σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες.

Αναλυτικότερα, η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας αφορά το εννεάμηνο διάστημα κατά το οποίο η εργαζόμενη απέχει από την εργασία της και αμείβεται από τη ΔΥΠΑ με ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό, εξήγησε η εργατολόγος, Μαργαρίτα Καρδάρη, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου.

Με τη νέα ρύθμιση, το δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας μητρότητας επεκτείνεται πέρα από τις φυσικές μητέρες, καλύπτοντας πλέον και όσες αποκτούν παιδί μέσω υιοθεσίας –για παιδιά ηλικίας έως οκτώ ετών– καθώς και μέσω τεκμαιρόμενης μητρότητας (παρένθετης κύησης). Παράλληλα, στο νέο πλαίσιο εντάσσονται και τα ομόφυλα ζευγάρια, καθώς και επιπλέον κατηγορίες δικαιούχων που μέχρι σήμερα δεν προβλέπονταν.

Εργαζόμενες με μερική απασχόληση

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες πλέον αποκτούν δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, διευρύνοντας σημαντικά τον κύκλο των δικαιούχων.

Παράλληλα, όπως επισήμανε η Μαργαρίτα Καρδάρη, η κάλυψη της θέσης της εργαζόμενης από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια της άδειάς της δεν επηρεάζει το δικαίωμά της να λαμβάνει την παροχή της ΔΥΠΑ για το εννεάμηνο διάστημα.

Για την παράλληλη απασχόληση

Η νέα υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης ότι οι μητέρες που έχουν παράλληλη απασχόληση δεν χάνουν το δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας μητρότητας.

Όπως εξήγησε η εργατολόγος, μια εργαζόμενη μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, να απασχολείται σε άλλον εργοδότη προκειμένου να συμπληρώνει το εισόδημά της, χωρίς να στερείται την παροχή.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δικαίωμα στην ειδική άδεια αποκτούν πλέον και γυναίκες που στο παρελθόν είχαν εργαστεί ως ελεύθερες επαγγελματίες και στη συνέχεια απέκτησαν την ιδιότητα της μισθωτής, καθώς δεν απαιτείται πλέον να είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής

Σύμφωνα με την Μαργαρίτα Καρδάρη, η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως η ληξιαρχική πράξη γέννησης ή τα αντίστοιχα έγγραφα που αποδεικνύουν την υιοθεσία ή την τεκμαιρόμενη μητρότητα.

Η ειδική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ή μετά την περίοδο του μειωμένου ωραρίου, ενώ στην περίπτωση της υιοθεσίας το σχετικό δικαίωμα παρέχεται για παιδιά ηλικίας έως οκτώ ετών.