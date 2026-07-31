Λήγει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς στο Taxisnet.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατ. ευρώ έχει διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να το πράξουν εντός της ημέρας, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.