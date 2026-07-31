Η αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» έχει πλέον ξεκινήσει, καθώς σήμερα Παρασκευή (31/7) ολοκληρώνεται η προθεσμία έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, ενώ για τα κλειστά ακίνητα η προθεσμία εκπνέει στις 31 Αυγούστου 2026.

Το πρόγραμμα, που προσφέρει επιδότηση έως και 95% του κόστους ανακαίνισης και χρηματοδότηση που μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ, συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, έχουν ήδη εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία των ιδιοκτητών και περίπου 7.000 κλειστά ακίνητα.

Το πρόγραμμα καλύπτει εργασίες ανακαίνισης με επιχορήγηση από 75% έως 95%, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, ενώ υψηλότερα ποσοστά προβλέπονται για ευάλωτες ομάδες, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες και τα νοικοκυριά στα οποία διαμένουν άτομα με αναπηρία.

Αλλαγές για περισσότερα κλειστά σπίτια

Με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν στη δράση, η κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντικές τροποποιήσεις των όρων συμμετοχής. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ποσοστό ιδιοκτησίας, καθώς το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται μειώνεται από 50% σε 20% για τις κλειστές κατοικίες που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.

Παράλληλα, αυξάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα κλειστά ακίνητα, προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις κατοικιών που παραμένουν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες, χωρίς όμως να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Συγκεκριμένα, το όριο αυξάνεται στα 100 kWh συνολικά για τα έτη 2024 και 2025, βάσει των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ίδιο όριο, αναλογικά με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί.

Οι προθεσμίες

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.anakainisi.gov.gr ή μέσω του gov.gr. Για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες η προθεσμία ολοκληρώνεται σήμερα 31 Ιουλίου 2026, χωρίς να προβλέπεται παράταση. Αντίθετα, για τα κλειστά ακίνητα η δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν τις νέες, ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Για να ενταχθεί ένα ακίνητο στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.

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