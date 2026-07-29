Στη λεωφόρο των τουριστικών επενδύσεων συνεχίζει να κινείται η Ελλάδα. Νέα τουριστικά projects, που καλύπτουν από σύνθετες αναπτύξεις στρατηγικού χαρακτήρα έως νέες ξενοδοχειακές μονάδες και ανακαινίσεις υφιστάμενων καταλυμάτων, δρομολογούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι τελευταίες εξελίξεις που παρουσιάζει το newsbeast αφορούν επενδύσεις στην Κρήτη, τον Αστακό, την Ερμιονίδα, τη Ρόδο και τη Σάμο, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αδειοδοτικής ωρίμανσης και υλοποίησης.

Στην τελική ευθεία το project των Σμπώκου – Βασιλάκη στη Βιάννο

Σε νέο στάδιο προχωρά το στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο «PHĀEA – South Crete: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης», καθώς η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά projects που σχεδιάζονται στη νότια Κρήτη, με προϋπολογισμό 121,11 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση θα αναπτυχθεί στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, σε έκταση περίπου 155 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται περίπου 63 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και 38 χιλιόμετρα από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Έχει ήδη ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων και η ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΕΣΧΑΣΕ αποτελεί το επόμενο καθοριστικό βήμα για την αδειοδότησή της.

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων με 140 δωμάτια και δυναμικότητα έως 370 κλινών, καθώς και 30 επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών συνολικής δυναμικότητας 208 επισκεπτών. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν εστιατόρια, χώροι αναψυχής, κέντρο ευεξίας και spa, πισίνες και οι απαραίτητες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επιλέγεται συντελεστής δόμησης 0,12 έναντι του μέγιστου επιτρεπόμενου 0,20, με στόχο την ηπιότερη ανάπτυξη και την καλύτερη ένταξη των εγκαταστάσεων στο φυσικό περιβάλλον. Το έργο υλοποιείται από τη Myrina VillageΜονοπρόσωπη Α.Ε., εταιρεία του ομίλου PHĀEA των οικογενειών Σμπώκου και Βασιλάκη.

Θετική γνωμοδότηση για το Nautilus Project

Ένα ακόμη βήμα πραγματοποιήθηκε και για το Nautilus Project στο Πλατυγιάλι Αστακού, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Ξηρομέρου γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΣΧΑΣΕ.

Η πρώτη φάση της επένδυσης εκτιμάται στα 524 εκατ. ευρώ και αφορά την αξιοποίηση έκτασης περίπου 1.778 στρεμμάτων της Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Περιοχής Αστακού.

Βασικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η μετατροπή του υφιστάμενου εμπορικού λιμένα σε μαρίνα διεθνών προδιαγραφών και λιμένα βάσης για mega yachts, με δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων από 350 σκαφών, εκ των οποίων πάνω από 100 θα αφορούν σκάφη άνω των 40 μέτρων.

Παράλληλα προβλέπονται ξενοδοχεία πέντε αστέρων συνολικής δυναμικότητας 565 δωματίων, πολυτελείς κατοικίες, εμπορικοί χώροι, εστιατόρια, συνεδριακές εγκαταστάσεις, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, καθώς και επιχειρηματικό πάρκο με δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, εκθεσιακούς χώρους, κινηματογραφικά studios και ελικοδρόμιο.

Η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις μέσα σε χρονικό ορίζοντα έως επτά ετών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κατά την κατασκευή θα δημιουργηθούν περίπου 700 θέσεις εργασίας, ενώ με την πλήρη λειτουργία του συγκροτήματος οι μόνιμες θέσεις απασχόλησης αναμένεται να ξεπεράσουν τις 1.100.

Resort στην Costa Bianca

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της επένδυσης Costa Bianca στο Σαλάντι Ερμιονίδας, την οποία προωθεί η ΜΕΛΦΑ ΕΠΕ των Αναστάσιου Καλλιτσάντση και Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου.

Η ανάπτυξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε αξιοποιήσιμη έκταση περίπου 383 στρεμμάτων και περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων δυναμικότητας 214 κλινών, 80 ανεξάρτητες επιπλωμένες τουριστικές βίλες, εγκαταστάσεις ευεξίας και spa, καθώς και χώρους αναψυχής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μέρος των κατοικιών και των bungalows θα εξοπλιστεί με ψηφιακές υποδομές για τη φιλοξενία digital nomads, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει εφαρμογή αρχών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Νέα έργα σε Ρόδο και Σάμο

Στη Ρόδο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων, δυναμικότητας 260 κλινών, στην περιοχή ΙξιάΙαλυσού. Το κατάλυμα θα ανεγερθεί σε έκταση 13.509 τ.μ., σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, ενώ η αρχιτεκτονική πρόταση προβλέπει κλιμακωτή ανάπτυξη των κτιριακών όγκων, ώστε να προσαρμόζονται στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Φορέας του έργου είναι η Τ.Ξ.Ν.Ε. OLYMPIC HOTELS Α.Ε.

Παράλληλα, σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου «ΕΡΑΤΩ», τεσσάρων αστέρων και δυναμικότητας 191 κλινών, στην περιοχή Καλυθιές. Οι εργασίες αφορούν αναδιατάξεις χώρων στο κεντρικό κτίριο, διαμόρφωση δωματίων σε δεύτερο κτίριο και ανακατασκευή τρίτου κτιρίου. Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Αντίστοιχα, στη Σάμο εγκρίθηκαν τρεις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις. Η πρώτη αφορά ξενοδοχείο πέντε αστέρων δυναμικότητας 76 κλινών σε οικόπεδο 3,48 στρεμμάτων, η δεύτερη ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων 78 κλινών σε έκταση 2,37 στρεμμάτων και η τρίτη ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων 88 κλινών σε οικόπεδο 3,04 στρεμμάτων. Και τα τρία καταλύματα θα διαθέτουν υπόγειο και πισίνες, ενώ φορείς των επενδύσεων είναι οι εταιρείες ARBOR HERA, ARBOR ERODIOS και ARBOR LAGOON αντίστοιχα.