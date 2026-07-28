Με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς κινείται η αγορά των bulk carriers το τρέχον έτος, δηλαδή των πλοίων που μεταφέρουν χύδην ξηρό φορτίο, όπως σιτηρά, κάρβουνο, μεταλλεύματα, βωξίτη, λιπάσματα και άλλα βασικά προϊόντα της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου δείχνουν ότι οι πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν σε νέα πλοία, παρά το γεγονός ότι η ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε σημαντικά διλήμματα αφού κανείς δεν γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα ποιο καύσιμο θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια, πόσο θα αυξηθεί ακόμη το κόστος ναυπήγησης ή πώς θα κινηθεί μακροπρόθεσμα η ζήτηση για μεταφορές ξηρού φορτίου. Παρόλα αυτά, η παγκόσμια αγορά δεν μένει στάσιμη. Αντίθετα, οι παραγγελίες νέων πλοίων αυξάνονται, με τους Έλληνες εφοπλιστές να έχουν εξαιρετικά έντονη παρουσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv, οι νέες παραγγελίες bulk carriers από Έλληνες πλοιοκτήτες μέσα σε έναν χρόνο εκτοξεύτηκαν. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν παραγγελθεί 12 πλοία ελληνικών συμφερόντων, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός αυτός ανέβηκε στα 69. Η διαφορά είναι αν μη τι άλλο μεγάλη και δείχνει ότι οι εφοπλιστές μας κινούνται πολύ πιο επιθετικά στην αγορά των νέων ναυπηγήσεων. Δεν περιμένουν να δουν τι θα κάνει η παγκόσμια αγορά, συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του νέου στόλου. Για να έχετε μια εικόνα, οι ελληνικές παραγγελίες αντιστοιχούν περίπου στο 24% της παγκόσμιας δραστηριότητας όσον αφορά τα νέα bulk carriers. Δηλαδή, σχεδόν ένα στα τέσσερα πλοία που καταγράφηκαν στο βιβλίο παραγγελιών διεθνώς στο πρώτο εξάμηνο του 2026 συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα.

Η άνοδος δεν φαίνεται μόνο στις παραγγελίες, καταγράφεται και στις παραδόσεις νεότευκτων πλοίων. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν παραδοθεί 20 ολοκαίνουργια bulk carriers ελληνικών συμφερόντων, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι παραδόσεις έφτασαν τις 76. Το μερίδιό τους στις παραδόσεις κινείται κοντά στο 25% του παγκόσμιου συνόλου.

Τι είναι το orderbook και γιατί έχει σημασία

Στη ναυτιλία χρησιμοποιείται συχνά ο όρος «orderbook». Πρόκειται για το βιβλίο παραγγελιών, δηλαδή για το σύνολο των πλοίων που έχουν παραγγελθεί στα ναυπηγεία αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί. Το orderbook είναι ένας σημαντικός δείκτης, γιατί δείχνει πόσα νέα πλοία πρόκειται να μπουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια. Αν το βιβλίο παραγγελιών μεγαλώνει πολύ, σημαίνει ότι οι πλοιοκτήτες επενδύουν, αλλά παράλληλα μπορεί να δημιουργηθεί και ανησυχία για υπερπροσφορά πλοίων στο μέλλον.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το παγκόσμιο orderbook των bulk carriers έφτασε τα 1.642 πλοία. Την ίδια ώρα, ο ενεργός στόλος, δηλαδή τα πλοία που ήδη υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην αγορά, αριθμούσε 14.908 μονάδες. Έτσι, η αναλογία των υπό παραγγελία πλοίων προς τον ενεργό στόλο διαμορφώθηκε στο 11%. Με πιο απλά λόγια, για κάθε 100 bulk carriers που υπάρχουν σήμερα στην αγορά, αντιστοιχούν περίπου 11 νέα πλοία που έχουν ήδη παραγγελθεί και αναμένεται να προστεθούν τα επόμενα χρόνια.

Το αντίστοιχο διάστημα του 2025, το orderbook ήταν μικρότερο. Τα υπό παραγγελία πλοία ανέρχονταν σε 1.363, ενώ ο ενεργός στόλος ήταν 14.360 πλοία. Τότε η αναλογία βρισκόταν στο 9,5%. Η σύγκριση δείχνει ότι ο παγκόσμιος στόλος μεγάλωσε μέσα σε έναν χρόνο κατά περίπου 3,8%, ενώ το βιβλίο παραγγελιών αυξήθηκε με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό, πάνω από 20%.

Γιατί οι πλοιοκτήτες αγοράζουν τώρα νέα πλοία

Η αύξηση των παραγγελιών δεν είναι τυχαία καθώς πολλοί πλοιοκτήτες θέλουν να ανανεώσουν τους στόλους τους, αντικαθιστώντας παλαιότερα πλοία με νεότερα, πιο αποδοτικά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Τα καινούργια πλοία καταναλώνουν συνήθως λιγότερα καύσιμα, έχουν καλύτερες τεχνολογίες και μπορούν να ανταποκριθούν πιο εύκολα στους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς η ναυτιλία πιέζεται όλο και περισσότερο να μειώσει τις εκπομπές ρύπων.

Υπάρχει, όμως, και εμπορική διάσταση. Ένας πλοιοκτήτης που έχει νεότερο και πιο αποδοτικό πλοίο μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικός. Μπορεί να πετύχει καλύτερη θέση στην αγορά, να μειώσει λειτουργικά κόστη και να εξυπηρετήσει πιο απαιτητικούς ναυλωτές. Οι ναυλωτές είναι οι εταιρείες που «κλείνουν» ένα πλοίο για να μεταφέρει το φορτίο τους. Όσο πιο σύγχρονο και αποδοτικό είναι το πλοίο, τόσο πιο ελκυστικό μπορεί να γίνει για μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες.

Ποια πλοία έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες bulk carriers. Ξεχωρίζουν τα πλοία μεσαίου μεγέθους, αλλά και τα πλοία που διαθέτουν δικούς τους γερανούς. Αυτά στη ναυτιλιακή γλώσσα ονομάζονται «geared vessels». Η ύπαρξη γερανών πάνω στο πλοίο είναι σημαντική, γιατί επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση ακόμη και σε λιμάνια που δεν έχουν πολύ αναπτυγμένες υποδομές. Με απλά λόγια, ένα τέτοιο πλοίο είναι πιο ευέλικτο, καθώς δεν εξαρτάται πάντα από τον εξοπλισμό του λιμανιού.

Στην κορυφή των παραγγελιών βρίσκονται τα Ultramax. Πρόκειται για bulk carriers μεσαίου μεγέθους, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για πολλές εμπορικές διαδρομές, επειδή συνδυάζουν ικανοποιητική χωρητικότητα και ευελιξία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα Ultramax που βρίσκονται υπό παραγγελία φτάνουν τα 505 πλοία. Η αναλογία orderbook προς στόλο στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται στο 27,9%. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά περιμένει αρκετά νέα Ultramax τα επόμενα χρόνια.

Άνοδος στα Kamsarmax και εντυπωσιακή κίνηση στα Newcastlemax

Σημαντική κινητικότητα όμως υπάρχει και στα Kamsarmax. Τα Kamsarmax είναι μεγαλύτερα από τα Ultramax και χρησιμοποιούνται συχνά για τη μεταφορά φορτίων όπως σιτηρά και κάρβουνο σε μεγάλες αποστάσεις. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα Kamsarmax που βρίσκονταν στο παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έφτασαν τα 349 πλοία. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στα Newcastlemax. Πρόκειται για πολύ μεγάλα bulk carriers, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για μεγάλα φορτία και μεγάλες διαδρομές. Συνδέονται κυρίως με μεταφορές όπως το σιδηρομετάλλευμα και το κάρβουνο. Οι παραγγελίες Newcastlemax σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο. Από 94 πλοία το πρώτο εξάμηνο του 2025, έφτασαν τα 178 το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η αναλογία orderbook προς στόλο ανέβηκε στο 34,2%, δείχνοντας ότι η συγκεκριμένη κατηγορία συγκεντρώνει πλέον έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον