Τα μεγάλα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα αναμένεται να επηρεάσουν όχι μόνο το παραλιακό μέτωπο, αλλά και τις αξίες των ακινήτων στις γύρω περιοχές. Σε ενημερωτικό σημείωμα-ανάλυση της Premier Realty εξετάζεται ο ρόλος της «Γαλάζιας Οικονομίας» στη διαμόρφωση νέων επενδυτικών προοπτικών για την αγορά ακινήτων.

Όπως αναφέρεται, στην αγορά ακινήτων η Γαλάζια Οικονομία βασίζεται στην «προσέγγιση των 2 χιλιομέτρων».

Ένα ακίνητο αποκτά υπεραξία όταν γειτνιάζει με αναβαθμισμένες, πράσινες παραθαλάσσιες υποδομές. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα το οποίο γειτνιάζει με μια Smart & Green Marina (υποδομές ηλεκτροκίνησης σκαφών, 5G δίκτυα και μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα), αποκτά αυτόματα μια σημαντική υπεραξία (premium) 20-30% στην τιμή πώλησης σε σχέση με ένα παρόμοιο ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε ακτίνα 2 χλμ. από μια παραδοσιακή μαρίνα.

Όπως επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty (https://www.premier-realty.gr), η σύγχρονη επενδυτική στρατηγική απαιτεί διορατικότητα. «Σήμερα, η αγορά ενός πολυτελούς ακινήτου δεν είναι μια στατική απόφαση. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να μην εστιάζουν μόνο στην τρέχουσα εικόνα, αλλά στις υποδομές γαλάζιας ανάπτυξης που πρόκειται να υλοποιηθούν στη Ριβιέρα. Η απόκτηση ενός ακινήτου δίπλα σε αναβαθμισμένα έργα υποδομής αποτελεί την ισχυρότερη εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση του κεφαλαίου τους».

Στην ανάλυση της Premier Realty αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η Γαλάζια Οικονομία στην πράξη: Υποδομές που επαναπροσδιορίζουν την πολυτελή κατοικία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ο νέος αστικός περίπατος. Πρόκειται για το έργο-κλειδί που ενοποιεί το παραλιακό μέτωπο. Ένας ενιαίος ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος 22 χιλιομέτρων που θα συνδέει 6 Δήμους (από την Καλλιθέα έως τη Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη).

Η αξία για το Real Estate. Καταργώντας τα στενά όρια των δήμων, η άμεση πρόσβαση στον περίπατο χωρίς τη χρήση αυτοκινήτου χαρίζει στα ακίνητα το λεγόμενο «Walking Distance Premium», προσδίδοντας άμεση και διαρκή υπεραξία στην επένδυση.

Η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Ένα από τα πιο κρίσιμα έργα υποδομής σε μήκος 1,3 χλμ. στο ύψος του Ελληνικού.

Η αξία για το Real Estate: Εξαφανίζει την ηχορύπανση και το οπτικό εμπόδιο προς τη θάλασσα. Περιοχές που ήταν αποκομμένες από τη θάλασσα γίνονται πλέον beachfront properties, αυξάνοντας την αξία τους κατά 20-25%.

Οι έξυπνες και πράσινες μαρίνες λειτουργούν ως καταλύτες της τοπικής αγοράς. Μαρίνα Αστέρα Βουλιαγμένης: Η ριζική αναβάθμισή της την καθιστά πλέον τη μοναδική στη ΝΑ που μπορεί να φιλοξενήσει τη νέα γενιά mega-yachts (60μ.+). Μαρίνα Αλίμου: Η επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ τη μετατρέπει σε έναν 12μηνο προορισμό με μπουτίκ, εστιατόρια και χώρους πολιτισμού. Blue Impact: Η εγκατάσταση συστημάτων Cold Ironing (ρευματοδότηση πλοίων από την ξηρά) μειώνει τους ρύπους στην ατμόσφαιρα, κάνοντας την κατοικία δίπλα στη μαρίνα υγιεινή και αθόρυβη.

Η αξία για το Real Estate: Οι «έξυπνες» μαρίνες λειτουργούν ως ρυθμιστές της τοπικής αγοράς, μετατρέποντας την περιοχή από μια απλή παραθεριστική ζώνη σε έναν αυτόνομο οικονομικό κόμβο. Η γειτνίαση με αυτές τις υποδομές προσφέρει στα ακίνητα το λεγόμενο «Blue Scarcity Premium», καθώς η σπανιότητα των θέσεων ελλιμενισμού δημιουργεί μια μόνιμη ζήτηση από ένα παγκόσμιο πελατολόγιο που αναζητά κατοικία δίπλα σε υπερσύγχρονες μαρίνες.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο με έκταση 2 εκατομμυρίων τ.μ. στο Ελληνικό αποτελεί έναν πυκνόφυτο πνεύμονα πρασίνου.

Η αξία για το Real Estate: Η ύπαρξη ενός «πράσινου πνεύμονα» δίπλα στην ακτογραμμή προσδίδει μια υπεραξία στην τιμή του ακινήτου το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Το Project «Saronida Olympos Golf». Μια στρατηγική επένδυση ύψους 840 εκατ. ευρώ στο νότιο άκρο της Ριβιέρας. Περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ 18 οπών, ελικοδρόμιο και μια νέα μαρίνα 250 θέσεων.

Η αξία για το Real Estate: Το έργο επεκτείνει τη Γαλάζια Οικονομία μέχρι το Σούνιο, αποσυμπιέζοντας το κέντρο της Ριβιέρας και προσελκύοντας διεθνείς αγοραστές πέρα από το yachting, καθιστώντας την περιοχή έναν all-season προορισμό που ανταγωνίζεται επάξια τα κορυφαία resorts της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Ποιους αφορά αυτή η νέα αγορά; Όπως αναφέρει η κ. Κορίνα Σαΐα της Premier Realty, «η Γαλάζια Οικονομία στην αγορά ακινήτων δημιουργεί ένα νέο, πολυδιάστατο οικοσύστημα ενδιαφερομένων που αναζητούν κάτι παραπάνω από μια πολυτελή κατοικία. Η εστίαση δίνεται πλέον στο συνολικό περιβάλλον και τον τρόπο διαβίωσης». Η αναβαθμισμένη Αθηναϊκή Ριβιέρα προσελκύει πλέον στοχευμένα τις ακόλουθες κατηγορίες αγοραστών:

Διεθνείς επενδυτές: Αναζητούν ένα «Safe Haven» (ασφαλές καταφύγιο) σε μια χώρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα με πιστοποιήσεις βιωσιμότητας που εγγυώνται μακροπρόθεσμη αξία.

Στελέχη εταιρειών & C-Suite Executives: Υψηλόβαθμα στελέχη που αναζητούν την απόλυτη ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής (work-life balance). Η δυνατότητα να βρίσκονται στο γραφείο τους στο κέντρο της Αθήνας ή σε ένα business hub μέσα σε μόλις 20 λεπτά και αμέσως μετά να επιστρέφουν σε ένα περιβάλλον «διακοπών» αποτελεί το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ριβιέρας. Για τον σύγχρονο στέλεχος, η θάλασσα δεν είναι απλώς θέα, αλλά η φυσική προέκταση του χώρου διαβίωσης.

Συνταξιούχοι με οικονομική άνεση (Silver Economy): Μια αυξανόμενη κατηγορία Ευρωπαίων και Αμερικανών που επιλέγουν την Αθήνα για μόνιμη κατοικία, ελκυόμενοι από το κλίμα, την ασφάλεια και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και ευεξίας δίπλα στη θάλασσα.

Οικογένειες που αναζητούν αναβαθμισμένο τρόπο διαβίωσης: Η Ριβιέρα προσφέρει πλέον οικογενειακές παροχές παγκόσμιας κλάσης, από διεθνή σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι πάρκα και καθαρές παραλίες, καθιστώντας την ιδανική για οικογένειες.

Digital Nomads υψηλού εισοδήματος: Επαγγελματίες που εργάζονται εξ αποστάσεως με θέα τον Σαρωνικό, απαιτώντας smart-home υποδομές και γρήγορη σύνδεση, ενσωματωμένοι σε μια δυναμική κοινότητα.

Yacht Owners: Ιδιοκτήτες σκαφών που αναζητούν μόνιμη κατοικία σε απόσταση 5 λεπτών από τη θέση ελλιμενισμού τους, σε μαρίνες που λειτουργούν με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτοί οι αγοραστές επενδύουν πλέον στη στρατηγική διασύνδεση «από την κατοικία στο σκάφος» (home-to-hull connectivity).

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό – Γιατί ένας θεσμικός επενδυτής ή ένας αγοραστής υψηλής οικονομικής επιφάνειας να επιλέξει την Αθήνα αντί για τις Κάννες ή το Ντουμπάι;

Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες που, σύμφωνα με την Premier Realty Greece, διαφοροποιούν την Αθήνα ως επενδυτικό προορισμό είναι οι εξής:

*Αγορά & Υπεραξία: Η Αθήνα βρίσκεται στην αρχή ενός μεγάλου κύκλου ανάπλασης («αναδυόμενη ωριμότητα»), προσφέροντας χαμηλότερο σημείο εισόδου ανά τετραγωνικό μέτρο και σημαντικά περιθώρια αύξησης των αξιών. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλές προοπτικές Capital Appreciation με ορίζοντα δεκαετίας.

*Lifestyle: Το μοντέλο 365-Day Living συνδυάζει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες, ενισχύοντας τη σταθερή ζήτηση και τις προοπτικές για υψηλές αποδόσεις (yields) σε όλες τις εποχές.

*Blue Economy: Η ενοποιημένη παραλιακή ζώνη των 22 χιλιομέτρων με τις έξυπνες μαρίνες δημιουργεί το μοντέλο «Home-to-Hull» Connectivity, όπου το σκάφος λειτουργεί ως φυσική προέκταση της κατοικίας.

*Ασφάλεια: Η Ελλάδα λειτουργεί ως επενδυτικός προορισμός προσφέροντας θεσμική και νομική ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με ανταγωνιστικά φορολογικά κίνητρα, εξασφαλίζοντας μέγιστη προστασία των επενδυτικών κεφαλαίων.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα: Η Αθήνα προσφέρει το χαμηλότερο σημείο εισόδου στην Ευρώπη για παραθαλάσσιο luxury real estate, ενώ την ίδια στιγμή η απόδοση (yield) παραμένει υψηλότερη από τους παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η κ. Σαΐα αναφέρει ότι το μέλλον του luxury real estate στην Αθήνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία της Γαλάζιας Οικονομίας.