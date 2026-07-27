Πιο δυσεύρετα από κάθε χρονιά είναι φέτος τα φοιτητικά σπίτια. Η διαθεσιμότητα ακινήτων για φοιτητές είναι εξαιρετικά περιορισμένη ενώ οι τιμές βρίσκονται στα ύψη με τους γονείς να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ο κ. Μάνος Κρανίδης, εκπρόσωπος τύπου ΠΟΜΙΔΑ-πολιτικός μηχανικός, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 27/7 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και εξήγησε πως τα ενοίκια για φοιτητικά σπίτια στην Ελλάδα συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά, με μέση άνοδο γύρω στο 7,4%, ενώ η διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

«Η δική μου άποψη – και της ΠΟΜΙΔΑ αλλά και η δική μου καθώς αυτό το διάστημα το συζητούσαμε πολύ το θέμα – ενώ άλλοι ειδικοί πιστεύουν το αντίθετο, εγώ δεν το πιστεύω, είναι ότι πρέπει να είναι η πρώτη κίνηση, τώρα, σήμερα. Γιατί στη φοιτητική στέγη, εδώ και χρόνια έχουμε πρόβλημα στη ζήτηση και προσφορά. Δεν έχουμε προσφορά. Δεν έχουμε διαθέσιμα ακίνητα. Άρα όσο περιμένουμε, λογικό είναι να φεύγουν από την αγορά τα διαθέσιμα ακίνητα. Άμα πάμε τον Σεπτέμβριο, θα δούμε λιγότερα» δήλωσε.

Λιγότερα τα ακίνητα στην περιφέρεια – Υψηλότερες οι τιμές στην Αθήνα

«Όταν πάμε στην περιφέρεια, που είναι τουριστικό μέρος, είναι λιγότερα τα ακίνητα. Στην Αθήνα έχουμε πιο μεγάλη προσφορά, αλλά έχουμε και πιο μεγάλες τιμές, πιο μεγάλη ζήτηση. Εδώ έχουμε κι άλλο ένα μεγάλο θέμα, να το πούμε, ότι επί πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία φοιτητική μέριμνα, καμία στεγαστική μέριμνα στα πανεπιστήμια.

Το φωνάζουμε εμείς στην ΠΟΜΙΔΑ. Ούτε μια πλατφόρμα. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πλατφόρμα, να φέρει κοντά τη ζήτηση και την προσφορά. Έχουμε πλατφόρμες για τους ανελκυστήρες, δεν μπορούμε να μην έχουμε για τη φοιτητική στέγη», είπε χαρακτηριστικά.

«Το άλλο που πρέπει επίσης να δούμε, και το δίνω συμβουλή, καλό είναι να κάνουμε έρευνα αγοράς, είναι πάρα πολύ βασικό. Πάντα επισκεπτόμαστε το ακίνητο, το ελέγχουμε, και κάνουμε τις σωστές διαδικασίες μισθώσεως. Αυτό που πρέπει να δούμε, παρόλο που δεν είναι η τέλεια επιλογή, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ συνηθισμένη επιλογή, είναι η συγκατοίκηση. Εδώ δεν το έχουμε συνηθίσει», δήλωσε κλείνοντας.