Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση το βράδυ της Κυριακής, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, καθώς η προσωρινή παύση των συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών ότι η ροή ενέργειας από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε σύντομα να αποκατασταθεί.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν κινηθεί ανοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε προσωρινά τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, όταν οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, διεύρυναν τη σύγκρουση απειλώντας με αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναβάλει, τουλάχιστον προσωρινά, μια μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου, όπως ανέφεραν οι New York Times το Σάββατο, αναζωπύρωσε τις ελπίδες για εξεύρεση λύσης.

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς για το πετρέλαιο, υποχώρησε περίπου 5%, διαμορφούμενη κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι για παραδόσεις Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το συμβόλαιο για παραδόσεις Οκτωβρίου, το οποίο παρουσιάζει μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, υποχώρησε περίπου στα 87 δολάρια ανά βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 5%, φτάνοντας περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές και οι αναλυτές εξακολουθούν να επικεντρώνουν την προσοχή τους στις συνεχιζόμενες διαταραχές της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τη στενή θαλάσσια δίοδο μεταξύ Ιράν και Ομάν, καθώς και στις απειλές που αφορούν το στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Ήπια άνοδος στα χρηματιστήρια

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 έδειξαν μικρή άνοδο ενόψει της επανέναρξης των συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, αντανακλώντας τη συγκρατημένη αισιοδοξία των επενδυτών μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.