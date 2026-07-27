Ενίσχυση επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τουρισμό και την δεύτερη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ Χίου, Μυτιλήνης και ΟΧΕ Μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχει ως στόχο σχετική δράση για υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που τρέχει από τις 25 Ιουνίου.

H δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Σύνδεση με τον Τουρισμό / Πολιτισμό (Ανάπτυξη Αλυσίδων Αξίας), ΒΑΑ Χίου, ΒΑΑ Μυτιλήνης, ΟΧΕ Μικρών Νησιών

Οι κλάδοι που ανήκουν οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι όλοι εκείνοι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το τουριστικό προϊόν, με βασικό κορμό τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και τις επιχειρήσεις λοιπών υπηρεσιών, καθώς και μεταποίησης που προσφέρουν τελικά ή/και ενδιάμεσα αγαθά και υπηρεσίες (προϊόντα) που συμβάλλουν στην αναβάθμιση, διεύρυνση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, δημιουργώντας αλυσίδες αξίας.

Επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν ενέργειες και δαπάνες οι οποίες συμβάλλουν τεκμηριωμένα μέσω business plan στη σύνδεσή τους με το τουριστικό προϊόν και ιδιαίτερα εκείνες που συμβάλλουν στην αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής εφαρμογής στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης παρέχοντας σχετικά στοιχεία κατά την πρόταση χρηματοδότησής τους και προβλέποντας τις κατάλληλες επενδύσεις για την αξιοποίηση / προβολή των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας.

Η δημόσια δαπάνη της κάθε υποδράσης διαμορφώνεται ως εξής:

Σύνδεση με τον Τουρισμό / Πολιτισμό (Ανάπτυξη Αλυσίδων Αξίας) ΒΑΑ Χίου ανέρχεται σε €1.500.000

Σύνδεση με τον Τουρισμό / Πολιτισμό (Ανάπτυξη Αλυσίδων Αξίας) ΒΑΑ Μυτιλήνης ανέρχεται σε €1.500.000

Σύνδεση με τον Τουρισμό / Πολιτισμό (Ανάπτυξη Αλυσίδων Αξίας) ΟΧΕ Μικρών Νησιών ανέρχεται σε €1.000.000

Αξιοποίηση αγροτικής παραγωγής (δεύτερη μεταποίηση) ΒΑΑ Χίου, ΒΑΑ Μυτιλήνης, ΟΧΕ Μικρών Νησιών

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν μόνο τη δεύτερη μεταποίηση προϊόντων που συγκαταλέγονται αποκλειστικά στο Παράρτημα 1 της ΣΛΕΕ, δεν θα επικαλύπτονται και θα είναι συμπληρωματικές των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, αφορούν ενίσχυση με επιχορηγήσεις (grants) ΜμΕ, υφιστάμενων, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους προς την κατεύθυνση αξιοποίησης της αγροτικής παραγωγής μέσω διαδικασιών δεύτερης μεταποίησης και κατά το δυνατόν με χρήση καινοτομιών ή/και προϊόντων έρευνας/τεχνολογίας.

Η δημόσια δαπάνη των υποδράσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Αξιοποίηση αγροτικής παραγωγής (δεύτερη μεταποίηση ΒΑΑ Χίου ανέρχεται σε €1.500.000

Αξιοποίηση αγροτικής παραγωγής (δεύτερη μεταποίηση ΒΑΑ Μυτιλήνης ανέρχεται σε €1.500.000

Αξιοποίηση αγροτικής παραγωγής (δεύτερη μεταποίηση ΟΧΕ Μικρών Νησιών ανέρχεται σε €1.000.000

Προϋπολογισμός: €8.000.000

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