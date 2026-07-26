Μειωμένη αναμένεται να είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης αφού γίνει η εφαρμογή της νέας επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και στόχο έχει τον περιορισμό των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, η επιδότηση αφορά συνολικά 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για όλο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά προέρχονται από τα διυλιστήρια.

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές, καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για τη διακίνηση αγαθών. Στόχος είναι να περιοριστεί η ανοδική πορεία των τιμών και να μειωθούν οι επιβαρύνσεις που μετακυλίονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πόσο θα υποχωρήσει η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης

Με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές του υπουργείου Ανάπτυξης στις 23 Ιουλίου, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης αναμένεται να υποχωρήσει από τα 1,998 ευρώ το λίτρο στα 1,898 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κάτω από το όριο των 1,90 ευρώ.

Ενδεικτικά, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews στην Αττική η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,8986 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες, όπου το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, η τιμή εκτιμάται ότι θα κινηθεί λίγο πάνω από τα 2,05 ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο, οι τελικές τιμές στα πρατήρια θα συνεχίσουν να μεταβάλλονται καθημερινά, καθώς εξαρτώνται από τις διεθνείς τιμές, τις τιμές χονδρικής των διυλιστηρίων και τις τοπικές συνθήκες της αγοράς.