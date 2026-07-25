Με την ανακοίνωση των βάσεων αρχίζουν για τους φοιτητές και τους γονείς τους οι προσπάθειες για την εύρεση κατοικίας στην πόλη όπου βρίσκεται η σχολή όπου έχουν εισαχθεί. Οι ανταποκριτές του ΑΠΕ-ΜΠΕ σε Πάτρα, Ιωάννινα και Λάρισα, τρεις από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της χώρας, μίλησαν με ανθρώπους της αγοράς ακινήτων, οι οποίοι διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει προσφορά και είναι αρκετές οι επιλογές για τους ενδιαφερόμενους. Αναφορικά με τα ενοίκια, οι τιμές εξαρτώνται από παράγοντες όπως η περιοχή, η ηλικία, η κατάσταση και οι παροχές του ακινήτου.

Πάτρα: Υπάρχει προσφορά ακινήτων

Από 200 ευρώ για μία γκαρσονιέρα εκτός κέντρου, έως και 700 ευρώ για ένα ανακαινισμένο και επιπλωμένο δυάρι στο κέντρο της πόλης, κυμαίνονται οι τιμές των ενοικίων για ένα φοιτητικό διαμέρισμα στην Πάτρα, όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ιωάννα Κοπανιτσάνου, μεσίτρια αστικών συμβάσεων και εκτιμήτρια ακινήτων.

Παράλληλα, όπως τονίζει, με αφορμή το γεγονός ότι μέσα στις επόμενες ημέρες οι νέοι φοιτητές θα αναζητούν διαμέρισμα, «υπάρχει στην πόλη προσφορά ακινήτων».

Μένοντας στο ζήτημα της προσφοράς ακινήτων, η Ιωάννα Κοπανιτσάνου επισημαίνει ότι «σε αυτό έχει συμβάλλει το γεγονός ότι στην Πάτρα δεν έχουμε τόσο έντονο το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, όπως επίσης και το ότι έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και μικρά διαμερίσματα». Ακόμη, όπως συμπληρώνει, «μεγάλα διαμερίσματα έχουν μετατραπεί σε μικρότερα.»

Όσον αφορά στη διαμόρφωση των τιμών των ενοικίων, η Ιωάννα Κοπανιτσάνου λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

«Ξεκινώντας από το κέντρο της πόλης, δηλαδή από την περιοχή των Υψηλών Αλωνίων μέχρι και την περιοχή της Αγίας Σοφίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει μη ανακαινισμένες γκαρσονιέρες με μηνιαίο ενοίκιο από 280 ευρώ έως 350 ευρώ, ενώ αν η γκαρσονιέρα είναι ανακαινισμένη και επιπλωμένη οι τιμές ανεβαίνουν και κυμαίνονται από 350 ευρώ έως 400 ευρώ.

Όσον αφορά τα διαμερίσματα των δυο δωματίων στις ίδιες περιοχές, τα οποία είναι και τα πιο περιζήτητα από τους φοιτητές, διότι είναι λίγο πιο άνετα και μπορούν να φιλοξενήσουν και τους γονείς τους, οι τιμές διαμορφώνονται λίγο διαφορετικά.

Ειδικότερα, το μηνιαίο μίσθωμα για ένα μη ανακαινισμένο δυάρι ξεκινά από 400 ευρώ και μπορεί να φθάσει και στα 700 ευρώ, όταν το διαμέρισμα είναι ανακαινισμένο και επιπλωμένο ή βρίσκεται σε νεόδμητο ακίνητο και ενδέχεται να διαθέτει σύγχρονες ενεργειακές υποδομές.

Σε άλλες περιοχές περιφερειακά από το κέντρο της Πάτρας, που εξυπηρετούνται από το δίκτυο της αστικής συγκοινωνίας για την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Ρίο και στο Κουκούλι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πιο φθηνά και εξίσου αξιόλογα ακίνητα. Οι τιμές των ενοικίων ξεκινούν από τα 200 ευρώ για μία γκαρσονιέρα έως 30 τ.μ. σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί τις δεκαετίες του 1990 και του 2000. Βέβαια και στις προαναφερόμενες περιοχές η τελική τιμή του ενοικίου διαμορφώνεται ανάλογα με τις παροχές του ακινήτου, δηλαδή αν είναι ανακαινισμένο ή επιπλωμένο».

Σχετικά με τις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, η Ιωάννα Κοπανιτσάνου λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «οι περισσότερες βρίσκονται στο κέντρο της Πάτρας και διαθέτουν επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα, περίπου 30 τ.μ το καθένα».

«Όσον αφορά με το μηναίο μίσθωμα», συνεχίζει, «φθάνει περίπου τα 550 ευρώ, ενώ στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη λειτουργικών εξόδων, όπως το ρεύμα, το διαδίκτυο, η ύδρευση και τα κοινόχρηστα».

Επίσης, όπως επισημαίνει, «τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί πολλά μικρά διαμερίσματα, για τα οποία υπήρχε μεγάλη ανάγκη, ενώ έχουν αλλάξει ιδιοκτήτες πολλά κεντρικά διαμερίσματα στα οποία έχει γίνει κατάτμηση, δηλαδή ένα διαμέρισμα των 120 τ.μ. έχει χωριστεί σε τρία μικρότερα».

Μιλώντας για τα καινούργια διαμερίσματα η Ιωάννα Κοπανιτσάνου αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «δυστυχώς δεν βοηθάει το κόστος κατασκευής, διότι έχει ανέβει πολύ ψηλά, σε συνδυασμό πάντα με τους φόρους».

«Ως εκ τούτου», συνεχίζει, «οι τιμές αγοράς των καινούργιων διαμερισμάτων είναι πολύ υψηλές και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχει κατασκευαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, αφού η τιμή του τετραγωνικού για ένα διαμέρισμα 40 ή 50 τ.μ. ξεκινά από τα 600 ή τα 650 ευρώ».

Ιωάννινα: Προς το παρόν υπάρχει διαθεσιμότητα σπιτιών

Στα Ιωάννινα, θα φτάσουν φέτος περίπου 3.7Ο0 εισακτέοι φοιτητές στις πανεπιστημιακές σχολές. Η εύρεση φοιτητικής κατοικίας, δεν είναι δύσκολη υπόθεση, σύμφωνα με τους μεσίτες της πόλης, καθώς προς το παρόν υπάρχει διαθεσιμότητα σπιτιών.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Ιωαννινων, Θόδωρος Μπασιος, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το ύψος των ενοικίων που καλούνται να πληρώσουν οι φοιτητές.

Ειδικότερα, όπως είπε, μια γκαρσονιέρα ή ένα στούντιο στο κέντρο της πόλης κοστίζει 350 ευρώ το μήνα, ενώ ένα δυάρι 450 εάν είναι ανακαινισμένο ή καινούργιο.

Περιφερειακά της πόλης, οι τιμές για ανάλογα σπίτια είναι χαμηλότερες. Επίσης, υπάρχουν και προτάσεις-πακέτο, δηλαδή υψηλότερο ποσό ενοικίου, το οποίο όμως θα περιλαμβάνει ηλεκτρικό, θέρμανση και νερό. Για παράδειγμα, ένα δυάρι μπορεί να φτάσει και τα 600 έως 650 ευρώ, ενώ ένα στούντιο τα 430 εως 450.

Ο Σύλλογος Μεσιτών Ιωαννίνων με ανακοίνωση του, συμβουλεύει τους νέους φοιτητές για την ασφαλή αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας

Ο Σύλλογος, επισημαίνει ορισμένες βασικές συμβουλές που μπορούν να προστατεύσουν τόσο τους φοιτητές όσο και τις οικογένειές τους από δυσάρεστες εκπλήξεις και περιστατικά εξαπάτησης:

-Δεν μισθώνουμε ποτέ ακίνητο χωρίς προηγουμένως να το έχουμε επισκεφθεί. Η αυτοψία πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας, ώστε να διαπιστώνονται ευκολότερα τυχόν φθορές ή προβλήματα του ακινήτου.

-Δεν καταβάλλουμε προκαταβολές σε πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες χωρίς να έχουν πρώτα ταυτοποιηθεί . Ο Σύλλογος έχει δεχθεί επανειλημμένα καταγγελίες από γονείς που απέστειλαν χρήματα για την «κράτηση» κατοικίας μέσω αγγελιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να πέσουν θύματα απάτης και να χάσουν τα χρήματά τους.

-Ελέγχουμε ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και κοινοχρήστων δεν φέρουν ανεξόφλητες οφειλές.

-Υπογράφουμε πάντοτε και γραπτό μισθωτήριο, πέραν της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης μέσω της πλατφόρμας Taxis.

-Επιβεβαιώνουμε την λειτουργία του καλοριφέρ και του βασικού εξοπλισμού του ακινήτου πριν από την υπογραφή της μίσθωσης.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η μίσθωση κύριας κατοικίας έχει ελάχιστη διάρκεια 3 ετών, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί μικρότερη διάρκεια ή αόριστος χρόνος.

Ο Σύλλογος Μεσιτών Ιωαννίνων προτρέπει τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους να απευθύνονται αποκλειστικά σε νόμιμα αδειοδοτημένα μεσιτικά γραφεία, διασφαλίζοντας έτσι μια ασφαλή και αξιόπιστη διαδικασία μίσθωσης κατοικίας.

Λάρισα: Σταθερές οι τιμές στα φοιτητικά σπίτια, αρκετές οι διαθέσιμες επιλογές

Σε αναζήτηση κατοικίας βρίσκονται αυτή την περίοδο πολλοί νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους στη Λάρισα, επιχειρώντας να εντοπίσουν ένα διαμέρισμα ή στούντιο που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες τους όσο και στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σύμβουλος ακίνητης περιουσίας της Keller Williams στη Λάρισα, Μαρία Κούκου, περιγράφει μια αγορά που έχει προσαρμοστεί σταδιακά στις ανάγκες των φοιτητών.

«Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση στη Λάρισα. Βλέπουμε αρκετά νεόδμητα κτίρια και πολλές νέες πολυκατοικίες να κατασκευάζονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης», σημειώνει η κ. Κούκου.

Όπως εξηγεί, μεγάλο μέρος αυτής της νέας οικοδομικής δραστηριότητας δεν αφορά μόνο την κατασκευή μεγάλων οικογενειακών κατοικιών. Αντίθετα, αρκετοί εργολάβοι και κατασκευαστές στρέφονται συνειδητά στη δημιουργία μικρότερων διαμερισμάτων, έχοντας ήδη διαπιστώσει τη σταθερή ζήτηση που υπάρχει από φοιτητές, νέους εργαζομένους και ανθρώπους που ζουν μόνοι τους.

«Πολλοί κατασκευαστές ξεκινούν πλέον μια πολυκατοικία έχοντας στο μυαλό τους ότι πρέπει να δημιουργήσουν μικρά δυάρια και στούντιο. Αυτά είναι τα ακίνητα που ζητούνται περισσότερο. Τα μικρά διαμερίσματα αποτελούν το βασικό προϊόν της αγοράς, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για φοιτητική στέγη», τονίζει.

Η στροφή αυτή έχει συμβάλει στην αύξηση των διαθέσιμων επιλογών, χωρίς όμως να έχει οδηγήσει σε πτώση των ενοικίων. Σύμφωνα με την ίδια, η φετινή εικόνα δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

«Δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στις τιμές σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχουν σπίτια που μπορεί να ξεκινούν από τα 200 ευρώ, κυρίως όταν πρόκειται για παλαιότερα ή πιο απλά ακίνητα, και υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα στούντιο που μπορεί να φτάσουν έως και τα 450 ευρώ», αναφέρει η κ. Κούκου.

Η τιμή διαμορφώνεται από μια σειρά παραγόντων, όπως η περιοχή, η ηλικία του κτιρίου, η κατάσταση του διαμερίσματος, η θέρμανση, η ενεργειακή του απόδοση, καθώς και το κατά πόσο διατίθεται επιπλωμένο και εξοπλισμένο με τις βασικές ηλεκτρικές συσκευές.

«Τα νεόδμητα ακίνητα, ιδιαίτερα όταν είναι πλήρως επιπλωμένα, προσφέρουν στον φοιτητή τη δυνατότητα να εγκατασταθεί άμεσα, χωρίς επιπλέον έξοδα για αγορά επίπλων και εξοπλισμού», επισημαίνει η Μαρία Κούκου, προσθέτοντας ότι «για καποιες οικογένειες αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα».

Όπως αναφέρει, «η μεγαλύτερη ζήτηση επικεντρώνεται στα μικρά και λειτουργικά ακίνητα, κυρίως κοντά στο κέντρο, σε στάσεις λεωφορείων ή σε σημεία με εύκολη πρόσβαση στις σχολές». Παράλληλα, τονίζει ότι «οι οικογένειες πλέον δεν κοιτούν μόνο το ενοίκιο, αλλά και το συνολικό κόστος διαβίωσης, όπως τα κοινόχρηστα, τη θέρμανση και την ενεργειακή κατάσταση του σπιτιού».

Σύμφωνα με την κ. Κούκου, «χαρακτηριστικά όπως τα σύγχρονα κουφώματα, η καλή μόνωση, ο κλιματισμός ή η αυτόνομη θέρμανση παίζουν καθοριστικό ρόλο, γιατί μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα έξοδα και να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης».

Στην κατεύθυνση αυτή, οι μεσίτες προσπαθούν να διευκολύνουν τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, ώστε να έχουν από την αρχή μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πραγματικό κόστος κάθε κατοικίας.

«Προσπαθούμε να δίνουμε στις οικογένειες όλα τα στοιχεία, ώστε να μπορούν να υπολογίσουν συνολικά πόσο θα τους κοστίζει το σπίτι κάθε μήνα. Ένα σπίτι μπορεί να φαίνεται φθηνότερο, αλλά να έχει υψηλά κοινόχρηστα ή μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης», επισημαίνει η κ. Κούκου.

Παρά την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων μικρών κατοικιών, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν, τουλάχιστον προς το παρόν, ενδείξεις για μείωση των τιμών.

Παράλληλα, ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη Λάρισα από άλλες περιοχές της χώρας είναι η σχετικά περιορισμένη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε σχέση με άλλες πόλεις, όπως αναφέρει η συμβουλος ακίντης περιουσίας.

«Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι τόσο μεγάλη στη Λάρισα όσο σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αυτό βοηθάει σημαντικά, γιατί δεν αφαιρεί από την αγορά μεγάλο αριθμό κατοικιών και οι φοιτητές μπορούν να βρουν πιο εύκολα ένα σπίτι», υπογραμμίζει η κ. Κούκου.

Επίσης, όπως σημειώνει στο Αθηναικό και Μακεδονικό Πακτορείο, παρατηρείται και μια επιστροφή ιδιοκτητών στη μακροχρόνια μίσθωση.

«Βλέπουμε αρκετούς ιδιοκτήτες να γυρίζουν ξανά στη μακροχρόνια μίσθωση. Για κάποιους είναι πιο εύκολο να έχουν έναν σταθερό ενοικιαστή και ένα συγκεκριμένο μηνιαίο εισόδημα, χωρίς τη συνεχή διαχείριση που απαιτεί η βραχυχρόνια μίσθωση», αναφέρει.

Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρει η κ. Κούκου, οι φοιτητές που ξεκινούν εγκαίρως την αναζήτηση έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν ένα σπίτι που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Όσο πλησιάζει η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται, ειδικά στα μικρά διαμερίσματα που συνδυάζουν καλή κατάσταση, χαμηλά κοινόχρηστα και σχετικά προσιτό ενοίκιο.