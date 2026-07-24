Λύση εκτός δικαστηρίου με κτηματολογική διαμεσολάβηση για τα ακίνητα που φέρουν τον χαρακτηρισμό αγνώστου ιδιοκτήτη όπου οι πολίτες προβάλουν δικαιώματα από έκτακτη χρησικτησία δίνεται με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο , στο 72% της κτηματογράφησης 3,45 εκατομμύρια ακίνητα, σχεδόν το 9% είναι αγνώστου ιδιοκτήτη.

Πρόσφατα, με το ν.5197/2025, δόθηκε η δυνατότητα να διορθωθούν οι εγγραφές αγνώστου με κτηματολογική διαμεσολάβηση.

Έτσι , σύμφωνα με το υπουργείο , «σε συνέχεια της ήδη επιτυχημένης διάταξης για την κτηματολογική διαμεσολάβηση επεκτείνεται το πεδίο της εφαρμογής και στις περιπτώσεις όπου προβάλλεται δικαίωμα κυριότητας λόγω έκτακτης χρησικτησίας».

Όπως σημειώνεται μέχρι τώρα, παρά την μη διεκδίκηση δικαιωμάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ο πολίτης αναγκαζόταν να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο και να ακολουθήσει μια πολυδάπανη και χρονοβόρα διαδικασία για να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία του. Μάλιστα τις περισσότερες φορές χρειαζόταν να προσφύγει δύο φορές στο δικαστήριο.

Με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα της Ειδικής Γραμματείας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών επέρχονται οι εξής ευνοϊκές αλλαγές για τους πολίτες:

• Πραγματική δημοσιότητα μέσω καταχώρησης στο Κτηματολόγιο του Φύλλου Βασικών Στοιχείων για την παροχή δεδομένων και δυνατότητα ενημέρωσης και τυχόν παρέμβασης τρίτου.

• Διενέργεια Κτηματολογικής Διαμεσολάβησης από ειδικό μητρώο.

• Σε περίπτωση επιτυχίας, ενσωματώνονται στο πρακτικό διαμεσολάβησης:

1) από το Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ έγγραφο περί μη προβολής δικαιωμάτων και 2) από τον ιδιώτη τουλάχιστον δύο (2) ένορκες βεβαιώσεις και έντυπο Ε9 για την επίμαχη ιδιοκτησία τουλάχιστον δέκα (10) ετών πριν από τη διενέργεια της υποχρεωτικής συνεδρίας κτηματολογικής διαμεσολάβησης.

Μπορεί ακόμη να προσκομισθούν:

α) αποδείξεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας και ύδρευσης στο όνομα του φερόμενου ως ενάγοντος,

β) μισθωτήρια συμβόλαια στα οποία ο τελευταίος εμφανίζεται ως εκμισθωτής ή αποδείξεις είσπραξης μισθωμάτων,

γ) δηλώσεις ενώπιον δημόσιων ή φορολογικών αρχών,

δ) οικοδομική άδεια,

ε) τοπογραφικά διαγράμματα βεβαίας χρονολογίας, ιδίως ως προσαρτώμενα σε τίτλους ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφικές πράξεις, οικοδομικές άδειες και

στ) ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή διανομής το οποίο να έχει συνταχθεί τουλάχιστον είκοσι (20) έτη πριν από την προσφυγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και να φέρει βεβαία χρονολογία.

Με την πρωτοποριακή αυτή ρύθμιση του άρθρου 61 του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, σύμφωνα με το υπουργείο , «επιλύονται διαχρονικά προβλήματα με τρόπο άμεσο και εξωδικαστικό με πρόταγμα την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων κάθε πολίτη, ενισχύοντας παράλληλα την απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας με την αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων».