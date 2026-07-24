Με μέσο πρόσθετο φόρο 2.030 ευρώ για περισσότερους από τρεις στους δέκα φορολογούμενους, ολοκληρώνεται η φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Τα στοιχεία της εκκαθάρισης δείχνουν ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος που έχει βεβαιωθεί έχει ήδη ξεπεράσει τα 4,75 δισ. ευρώ, καθώς η αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, οδήγησε σε υψηλότερες επιβαρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.

Από την εκκαθάριση 6.606.616 φορολογικών δηλώσεων που είχαν υποβληθεί έως χθες το πρωί (23/7), προκύπτει ότι το 35,41% των εκκαθαριστικών είναι χρεωστικό, με τον συνολικό φόρο να υπερβαίνει τα 4,75 δισ. ευρώ και τον μέσο φόρο να διαμορφώνεται στα 2.030 ευρώ.

Στην αντίπερα όχθη, για το 29,22% των δηλώσεων το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό. Οι επιστροφές φόρου ανέρχονται συνολικά σε 632,44 εκατ. ευρώ, με το μέσο ποσό επιστροφής να διαμορφώνεται στα 328 ευρώ. Για το 35,33% των φορολογουμένων η εκκαθάριση είναι μηδενική, χωρίς επιπλέον φόρο ή επιστροφή.

Τελευταία ευκαιρία

Η αυλαία των φορολογικών δηλώσεων πέφτει σήμερα τα μεσάνυχτα (24/7). Όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει την αρχική τους δήλωση ή επιθυμούν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις έχουν περιθώριο έως το τέλος της ημέρας να το πράξουν χωρίς την επιβολή προστίμων.

Η διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης είναι απλή. Όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση και ο φορολογούμενος χρειάζεται να μεταβάλει μόνο τα σημεία που επιθυμεί. Με την οριστική υποβολή, η αρχική εκκαθάριση ακυρώνεται και πραγματοποιείται νέα, με βάση τα διορθωμένα στοιχεία, ώστε να προκύψει ο τελικός φόρος.

Πρόστιμα για τους εκπρόθεσμους

Από αύριο Σάββατο (25/7), όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα αρχική ή τροποποιητική δήλωση και από την εκκαθάριση προκύπτει φόρος άνω των 100 ευρώ, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ειδικότερα:

100 ευρώ για φυσικά πρόσωπα χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα.

250 ευρώ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία.

500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Επιπλέον, στις χρεωστικές δηλώσεις επιβάλλεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

Πληρωμή του φόρου

Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους και να επωφεληθούν από έκπτωση φόρου από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Για όσους δεν μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο στις οκτώ μηνιαίες δόσεις που προβλέπει η νομοθεσία, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε έως 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, η οποία προβλέπει έως 24 μηνιαίες δόσεις.