Η AKL Law Firm, μια από τις πλέον δυναμικές δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα, συνεχίζει να υλοποιεί με επιτυχία για τρίτο διαδοχικό έτος το πρόγραμμα AKL Summer Internships, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάπτυξη της νέας γενιάς νομικών και δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες γνωριμίας με τη σύγχρονη δικηγορική πρακτική.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου και συμμετείχαν συνολικά 20 νέοι φοιτητές νομικών σχολών και μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης δικηγορικής πρακτικής, συνδυάζοντας τη θεωρία με τη βιωματική εκπαίδευση και την πρακτική εξάσκηση.

Μέσα από διαδραστικά workshops, προσομοιώσεις πραγματικών υποθέσεων, ομαδικές διαπραγματεύσεις και πρακτικές ασκήσεις στους βασικούς τομείς δραστηριότητας της AKL Law Firm (Dispute Resolution, Banking & Finance, Corporate και Real Estate), οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις απαιτήσεις της σύγχρονης νομικής πρακτικής και να αναπτύξουν ουσιαστικές επαγγελματικές δεξιότητες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εστίασε και σε ζητήματα που διαμορφώνουν τον σύγχρονο επαγγελματία, όπως το personal branding, την αποτελεσματική παρουσία σε ένα εταιρικό περιβάλλον, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την τεχνητή νοημοσύνη (AI), καθώς και τη γυναικεία ηγεσία στον νομικό κόσμο, μέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις με έμπειρα στελέχη και διακεκριμένους επαγγελματίες.

Η Ελένη Αλεξίου, Managing Partner στην AKL Law Firm, δήλωσε: «Κάθε καλοκαίρι περιμένουμε αυτές τις δύο εβδομάδες με ανυπομονησία. Η επαφή με τους φοιτητές είναι πραγματικά αναζωογονητική! Επενδύουμε χρόνο και κόπο σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά αυτό που εισπράττουμε από τα παιδιά είναι πολλαπλάσιο: ενέργεια, έμπνευση, ενθουσιασμός, «φρέσκα» μυαλά, ωραίες ερωτήσεις. Τα AKL Internships μας θυμίζουν τους λόγους για τους οποίους αγαπάμε τη δουλειά μας. Άλλωστε, η γνώση αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν την μοιράζεσαι.».

Τα τελευταία χρόνια, η AKL έχει εντάξει αρμονικά στη λειτουργία της προγράμματα και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, τα οποία παρουσίασε στους νέους επαγγελματίες και φοιτητές. Μάλιστα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια δράση της νεοσύστατης εθελοντικής ομάδας AgKaLia, η οποία σε συνεργασία με τον οργανισμό Choose Life, οργάνωσε ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών, με επτά νέους εθελοντές να εγγράφονται στη δεξαμενή δοτών.

Η επιτυχία του προγράμματος AKL Internships αποτυπώθηκε μέσα από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων: το 100% δήλωσε ότι θα πρότεινε το πρόγραμμα σε άλλους φοιτητές νομικής ως μια ιδιαίτερα χρήσιμη εμπειρία για την αρχή της επαγγελματικής τους πορείας, ενώ η συνολική βαθμολογία ικανοποίησης ανήλθε σε 9,26/10, με ιδιαίτερη αναφορά στην κουλτούρα συνεργασίας και το ανθρώπινο περιβάλλον της εταιρείας.

Με πρωτοβουλίες όπως τα AKL Internships, η AKL Law Firm συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των νέων επαγγελματιών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς της δικηγορίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Θάνος Καμπύλης, Communication & Marketing Director | [email protected]