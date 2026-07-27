Η Ελλάδα ξέρει να υποδέχεται τον ταξιδιώτη. Έχει χτίσει την τουριστική της εικόνα πάνω στο τοπίο, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία, στοιχεία που παραμένουν το ισχυρότερο κεφάλαιό της. Το επόμενο βήμα, όμως, είναι να προσελκύσει πιο συστηματικά και εκείνους που ταξιδεύουν για δουλειά, γνώση, δικτύωση ή συμμετοχή σε μια διεθνή διοργάνωση.

Ένα συνέδριο, μια τελετή απονομής βραβείων, μια επιχειρηματική συνάντηση ή ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός φέρνουν στη χώρα επισκέπτες με επαγγελματικά δίκτυα, εμπειρία και επιρροή. Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν από κοντά την ελληνική αγορά, τις υποδομές και τις δυνατότητές της και, επιστρέφοντας στις χώρες τους, μεταφέρουν μαζί τους μια εικόνα της Ελλάδας που μπορεί να επηρεάσει την επόμενη συνεργασία, επένδυση ή διοργάνωση.

Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό στοίχημα του επιχειρηματικού τουρισμού: η καλή φιλοξενία να γίνει αφετηρία για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και διεθνή παρουσία.

Το αποτύπωμα πέρα από τη διάρκεια της διοργάνωσης

Η άμεση οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί μια διεθνής διοργάνωση είναι ασφαλώς σημαντική. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εστίαση, μετακινήσεις, συνεδριακοί χώροι και υπηρεσίες παραγωγής συνθέτουν μια ολόκληρη αλυσίδα αξίας. Το πιο ενδιαφέρον αποτύπωμα, όμως, αρχίζει να φαίνεται όταν οι επισκέπτες έχουν ήδη φύγει.

Ένα ανώτερο στέλεχος που έζησε μια καλά οργανωμένη εμπειρία στην Αθήνα μπορεί αργότερα να προτείνει την πόλη για ένα εταιρικό συνέδριο. Ένας εκπρόσωπος διεθνούς οργανισμού μπορεί να εντοπίσει στην Ελλάδα νέους συνεργάτες. Ένας επαγγελματίας μπορεί να επιστρέψει για διακοπές ή να παρατείνει την αρχική του επίσκεψη.

Κυρίως, καθένας από αυτούς μεταφέρει την προσωπική του εμπειρία σε ανθρώπους και δίκτυα που η Ελλάδα δύσκολα θα προσέγγιζε μόνο μέσα από μια διαφημιστική καμπάνια.

Η Αθήνα στη λίστα

Η Αθήνα έχει ήδη το πλεονέκτημα της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας. Για εκατομμύρια ανθρώπους αποτελεί έναν τόπο συνδεδεμένο με την Ιστορία και τον Πολιτισμό. Το ζητούμενο σήμερα είναι να αποκτήσει ακόμη πιο σταθερή θέση και στο διεθνές ημερολόγιο των επαγγελματικών συναντήσεων, των συνεδρίων και των διοργανώσεων υψηλού κύρους.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η φιλοξενία των IPRA Golden World Awards 2026. Η ετήσια τελετή ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική πρωτεύουσα και θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Καθοριστική συμβολή στην έλευση του θεσμού στην Ελλάδα είχε η V+O Greece | SEC Newgate, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία και τον στρατηγικό συντονισμό της διοργάνωσης.

Στην πόλη αναμένεται να βρεθούν περίπου 150 έως 200 εκπρόσωποι εταιρειών και οργανισμών που διακρίθηκαν. Πρόκειται για ένα κοινό με διεθνή παρουσία, επαγγελματική εμπειρία και δυνατότητα να επηρεάζει αποφάσεις. Η επαφή του με την Αθήνα αποκτά επομένως αξία που υπερβαίνει τη διάρκεια της τελετής.

Όπως επισημαίνει η Χριστίνα Φατούρου, Γενική Διευθύντρια της V+O Greece | SEC Newgate: «Η έλευση των IPRA Golden World Awards 2026 στην Αθήνα αποτελεί μια σημαντική στιγμή όχι μόνο για τον κλάδο της Επικοινωνίας στην Ελλάδα, αλλά και για τον ευρύτερο διάλογο γύρω από τον στρατηγικό ρόλο της Επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και διαρκούς αλλαγής. Ως V+O Greece | SEC Newgate, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με τον θεσμό και να στηρίξουμε τη διεξαγωγή του στη χώρα μας, θεωρώντας ότι διοργανώσεις αυτού του βεληνεκούς ενισχύουν την εξωστρέφεια της αγοράς, δημιουργούν ουσιαστικές γέφυρες με τη διεθνή κοινότητα και αναδεικνύουν τη σημασία της στρατηγικής σκέψης, του διαλόγου και της υπεύθυνης ηγεσίας στη διαμόρφωση αποτελεσματικής Επικοινωνίας με πραγματικό αντίκτυπο».

Κάθε τέτοια διοργάνωση είναι ταυτόχρονα μια ευκαιρία και μια δοκιμή. Η πόλη παρουσιάζει στην πράξη τις υποδομές, τις υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό της. Μια θετική εμπειρία προσθέτει την Αθήνα στη λίστα των επιλογών για την επόμενη συνάντηση. Η επανάληψη αυτών των εμπειριών είναι εκείνη που χτίζει σταδιακά τη φήμη ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού προορισμού.

Όταν η επικοινωνία ταξιδεύει

Η επιλογή της Αθήνας συνδέεται και με την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς Επικοινωνίας. Οι ελληνικές συμμετοχές στα IPRA Golden World Awards 2026 αυξήθηκαν περισσότερο από 90% σε σύγκριση με το 2025, ενώ οι συνολικές συμμετοχές στον θεσμό σημείωσαν άνοδο 5%.

Η σημαντική αυτή αύξηση δείχνει μια αγορά που αναζητά περισσότερο τη διεθνή σύγκριση και αναγνώριση. Ελληνικές εταιρείες και οργανισμοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους απέναντι σε επαγγελματίες από διαφορετικές χώρες, διεκδικούν διακρίσεις και συμμετέχουν σε έναν ευρύτερο διάλογο για τις τάσεις και τα πρότυπα του κλάδου.

Η εξωστρέφεια συνήθως συνδέεται με προϊόντα και υπηρεσίες που περνούν τα σύνορα. Στην Επικοινωνία, αυτό που ταξιδεύει είναι κυρίως η τεχνογνωσία: η στρατηγική σκέψη, η δημιουργικότητα, η κατανόηση του κοινού και η ικανότητα μιας καμπάνιας να δημιουργεί αντίκτυπο.

Οι διεθνείς διακρίσεις δίνουν ορατότητα σε αυτή τη δουλειά. Η παρουσία της τελετής στην Αθήνα φέρνει επιπλέον το διεθνές κοινό πιο κοντά στην εγχώρια αγορά και δημιουργεί χώρο για επαφές που μπορούν να αποκτήσουν συνέχεια.

Μια επιστροφή με ιστορικό βάρος

Η σχέση της IPRA με την Αθήνα έχει βαθιές ρίζες. Το 1965 εγκρίθηκε εδώ ο Κώδικας των Αθηνών, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή κείμενα δεοντολογίας για τις Δημόσιες Σχέσεις, εμπνευσμένο από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι βασικές αρχές του ενσωματώθηκαν αργότερα στον ενιαίο Κώδικα Δεοντολογίας της IPRA.

Η φετινή διοργάνωση συνδέει αυτή την ιστορική παρακαταθήκη με τις σύγχρονες απαιτήσεις της Επικοινωνίας, σε μια εποχή όπου η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Παράλληλα, δίνει στην Αθήνα την ευκαιρία να προβάλλει μια αγορά που εξελίσσεται και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία.

Τρεις ιστορίες με διαφορετικό προορισμό

Ανάμεσα στα φετινά βραβευμένα έργα, τρεις περιπτώσεις δείχνουν πώς η στρατηγική Επικοινωνία μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα μιας διοργάνωσης, μιας πόλης ή ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου.

«Hellenic Championship: Greece Back on Tennis Map»

Το «Hellenic Championship: Greece Back on Tennis Map» συνδέεται με την επιστροφή του κορυφαίου διεθνούς τένις στην Ελλάδα έπειτα από 30 χρόνια. Η V+O Greece ανέλαβε, για λογαριασμό της Legacy International, την επικοινωνιακή υποστήριξη του πρώτου Hellenic Championship ATP 250, με στόχο να τοποθετήσει την Αθήνα ως διεθνή προορισμό για το τένις, να ενισχύσει την πώληση εισιτηρίων και να προσελκύσει το ενδιαφέρον ελληνικών και ξένων μέσων.

Μέσα σε περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας, η εταιρεία λειτούργησε για δέκα ημέρες ως πλήρες γραφείο Τύπου, διαχειριζόμενη τη συνεχή επικοινωνία με τα μέσα, τις συνεντεύξεις Τύπου και την παραγωγή ιστοριών γύρω από τη διοργάνωση. Η καμπάνια δημιούργησε 2.605 αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, εξυπηρέτησε καθημερινά 60 διαπιστευμένους δημοσιογράφους και περιέλαβε περισσότερες από 15 συνεντεύξεις Τύπου. Ο αθλητισμός προσφέρει ισχυρές εικόνες, προκαλεί συναισθηματική σύνδεση και μπορεί να τοποθετήσει έναν προορισμό σε αγορές που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να προσεγγιστούν.

«The Ellinikon: Closer Every Day»

Το «The Ellinikon: Closer Every Day» φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Η LAMDA Development μεταμορφώνει μια έκταση 6,2 εκατ. τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης και κατασκευής στην Ευρώπη. Έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων, η επικοινωνιακή πρόκληση ήταν να γίνει σαφές ότι το έργο είχε περάσει στη φάση της πραγματικής υλοποίησης.

Η καμπάνια μετέτρεψε τη σύνθετη κατασκευαστική δραστηριότητα σε μια κατανοητή αφήγηση, συνδυάζοντας σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, ψηφιακό περιεχόμενο και επιτόπιες εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόοδος έγινε πιο ορατή, ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών και το Ελληνικό άρχισε να παρουσιάζεται ως ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και διαμορφώνει ήδη τη νέα εικόνα της πόλης.

Η σημασία του για τον επιχειρηματικό τουρισμό είναι ευρύτερη. Οι μεγάλες αστικές αναπλάσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια πόλη γίνεται αντιληπτή από επισκέπτες, επιχειρήσεις, διοργανωτές γεγονότων και επενδυτές. Δημιουργούν νέες υποδομές και εμπειρίες και τροφοδοτούν την προσδοκία για όσα θα μπορεί να προσφέρει η Αθήνα τα επόμενα χρόνια.

«Harari in Zagreb: The Intellectual Event of 2025»

Το «Harari in Zagreb: The Intellectual Event of 2025» μεταφέρει τη συζήτηση στον χώρο της γνώσης και του δημόσιου διαλόγου. Η IMC Agency σχεδίασε και υλοποίησε την εμφάνιση του Yuval Noah Harari στο Ζάγκρεμπ, με στόχο να εντάξει την Κροατία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον παγκόσμιο διάλογο γύρω από τη δημοκρατία, την τεχνητή νοημοσύνη και την αλήθεια στην ψηφιακή εποχή.

Η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια συνδύασε δημοσιότητα, ψηφιακές ενέργειες, συνεργασία με φορείς και ένα ειδικά διαμορφωμένο ζωντανό πρόγραμμα. Η διοργάνωση προσέλκυσε 1.750 συμμετέχοντες, δημιούργησε 638 δημοσιεύματα και έφτασε σε εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, κατακτώντας θέση ανάμεσα στα πιο προβεβλημένα πνευματικά γεγονότα της Κροατίας για το 2025.

Το παράδειγμα του Ζάγκρεμπ υπενθυμίζει ότι μια πόλη μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή της θέση και μέσα από γεγονότα που συγκεντρώνουν ανθρώπους γύρω από ιδέες, σύγχρονους προβληματισμούς και προσωπικότητες με παγκόσμια απήχηση.

Οι τρεις αυτές ιστορίες αποτυπώνουν διαφορετικούς δρόμους προς τη διεθνή παρουσία: τον αθλητισμό, την αστική εξέλιξη και την ανταλλαγή ιδεών. Σε όλες, η Επικοινωνία λειτουργεί ως ο μηχανισμός που μεταφέρει την εμπειρία πέρα από τον φυσικό χώρο και τη διάρκεια κάθε γεγονότος.

Το αποτύπωμα αρχίζει μετά το χειροκρότημα

Η προσέλκυση μιας διεθνούς διοργάνωσης αποκτά πραγματική αξία όταν το αποτύπωμά της συνεχίζεται και μετά το τέλος της. Οι επαφές που δημιουργούνται, η προβολή των ελληνικών διακρίσεων και η εμπειρία της Αθήνας μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για νέες συνεργασίες και μελλοντικές διοργανώσεις.

Η Ελλάδα διαθέτει ήδη ισχυρά πλεονεκτήματα: αναγνωρίσιμη φιλοξενία, μοναδική πολιτιστική ταυτότητα και μια πρωτεύουσα με διεθνές όνομα. Το ζητούμενο είναι να συνδεθούν ακόμη περισσότερο με τη δημιουργικότητα, την επαγγελματική αξιοπιστία και την ικανότητα φιλοξενίας γεγονότων με ουσιαστικό αποτύπωμα.

Έτσι, μια επίσκεψη μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση, μια θετική εμπειρία σε νέα ευκαιρία και μια διεθνής διοργάνωση σε πραγματική επιρροή.