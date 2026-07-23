Περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σήμερα παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ οι ενεργές ελληνικές επενδύσεις ξεπερνούν τις 100. Το συνολικό ελληνικό επενδεδυμένο κεφάλαιο εκτιμάται μεταξύ 400 και 700 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία επιχειρηματικών φορέων, επιμελητηρίων και διμερών οργανισμών που παρατίθενται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025 για τα ΗΑΕ του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ντουμπάι, της πρεσβείας της Ελλάδας στο Αμπού Ντάμπι.

Ακόμη, όπως σημειώνεται, στην χώρα δραστηριοποιούνται επίσης περισσότεροι από 8.000 Έλληνες επαγγελματίες και στελέχη, με κύρια γεωγραφική συγκέντρωση το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ για το συνολικό απόθεμα των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων και οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία επιχειρηματικών φορέων, επιμελητηρίων και διμερών οργανισμών.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ελληνικές επενδύσεις στα ΗΑΕ παραμένουν μικρότερες από τις αντίστοιχες επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα, ωστόσο ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία και η ελληνική επιχειρηματική παρουσία έχει αποκτήσει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαρακτηρίζονται ως ο σημαντικότερος επενδυτικός και επιχειρηματικός κόμβος για τις ελληνικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών επενδύσεων καταγράφεται στις κατασκευές και τη μηχανική, που αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου, ενώ ακολουθούν η ναυτιλία και τα logistics με 20%, τα τρόφιμα και ποτά με 15%, η τεχνολογία και οι ψηφιακές υπηρεσίες επίσης με 15%, τα φαρμακευτικά προϊόντα και η υγεία με 10%, ο τουρισμός και η φιλοξενία με 8%, η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 5% και οι λοιποί κλάδοι με 2%.

Η έκθεση αναφέρει ότι ελληνικές τεχνικές εταιρείες συμμετέχουν σε έργα υποδομών, ξενοδοχειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ στον τομέα της ναυτιλίας ελληνικά συμφέροντα δραστηριοποιούνται στα λιμάνια Τζέμπελ Άλι και Φουτζέιρα, στις ναυλώσεις, στις ναυτιλιακές υπηρεσίες και στη διαχείριση πλοίων, με την παρουσία ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στο Ντουμπάι να ενισχύεται σταδιακά. Στον κλάδο των τροφίμων οι ελληνικές επενδύσεις επικεντρώνονται στη διανομή ελληνικών προϊόντων, στα κέντρα logistics, στο χονδρικό εμπόριο, στις αλυσίδες εστίασης και στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά, τα κρασιά, τα μεταποιημένα και τα βιολογικά προϊόντα. Παράλληλα, ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες έχουν αναπτύξει θυγατρικές εταιρείες και περιφερειακά κέντρα διανομής για την αγορά των ΗΑΕ και της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου, ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνονται και οι ελληνικές επενδύσεις στους τομείς του fintech, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, της ανάπτυξης λογισμικού και των εφαρμογών έξυπνων πόλεων.

Η μελέτη εκτιμά ότι για την περίοδο 2026-2030 οι σημαντικότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις εντοπίζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πράσινο υδρογόνο, την τεχνητή νοημοσύνη, το fintech, τα logistics, τη ναυτιλιακή τεχνολογία, την αγροτεχνολογία, τη φαρμακοβιομηχανία, τις τουριστικές επενδύσεις και τα κέντρα δεδομένων (data centers), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.