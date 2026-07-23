Η Geocycle, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ολοκληρώνει μια κομβική επένδυση ύψους 1.000.000 ευρώ στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Φυλής. Με την εγκατάσταση ενός από τα πλέον προηγμένα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στην Ελλάδα, η εταιρεία μεταβαίνει από την παραδοσιακή καταστολή σε ένα υπερσύγχρονο, αυτοματοποιημένο μοντέλο πρόληψης και άμεσης απόκρισης, θέτοντας νέα πρότυπα για τον κλάδο της ανακύκλωσης.

Η καινοτομία του έργου έγκειται στον συνδυασμό τεχνικής αρτιότητας και εντοπισμένης και άμεσης επέμβασης με στόχο την ακαριαία εξάλειψη της φωτιάς πριν την εξάπλωση της. Η στρατηγική επιλογή Σταθερών Θερμικών Καμερών, ιδανικές για χώρους όπου η γεωμετρία αλλάζει συνεχώς λόγω της κίνησης οχημάτων και όγκων υλικών, εξασφαλίζει αδιάλειπτη επιτήρηση χωρίς «τυφλά» σημεία.

Το νέο σύστημα αναπτύσσεται σε πολλαπλά, αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα που ελέγχουν τη μονάδα σε πραγματικό χρόνο και περιλαμβάνει:

Κάμερες Διπλού Φακού: 10 έξυπνες κάμερες (οπτικής και θερμικής απεικόνισης) επιτηρούν συνεχώς τις κρίσιμες ζώνες.

10 έξυπνες κάμερες (οπτικής και θερμικής απεικόνισης) επιτηρούν συνεχώς τις κρίσιμες ζώνες. Εξειδικευμένοι Ανιχνευτές σπινθήρα και φλόγας στο εσωτερικό των τεμαχιστών και ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στα σακόφιλτρα.

σπινθήρα και φλόγας στο εσωτερικό των τεμαχιστών και ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στα σακόφιλτρα. Ειδικοί Γραμμικοί Ανιχνευτές Θερμότητας για την κάλυψη επιφάνειας 2.500 τ.μ. , ανθεκτικοί στη σκόνη του βιομηχανικού περιβάλλοντος.

για την κάλυψη επιφάνειας , ανθεκτικοί στη σκόνη του βιομηχανικού περιβάλλοντος. Έξυπνη Δικλίδα «Double Knock» που αποκλείει τις άσκοπες ενεργοποιήσεις καθώς η αυτόματη κατάσβεση «κλειδώνει» και ξεκινά μόνο όταν δύο διαφορετικά συστήματα ανίχνευσης επιβεβαιώσουν ταυτόχρονα την ύπαρξη φωτιάς.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα γενικής κατάκλισης, η νέα αρχιτεκτονική εξασφαλίζει εντοπισμένη και άμεση επέμβαση. Ο χώρος υποδοχής προστατεύεται από έξι πυροσβεστικά κανόνια, ενώ ο σχίστης σάκων, ο βαλλιστικός διαχωριστής και οι τεμαχιστές διαθέτουν αυτόνομα δίκτυα ακροφυσίων. Επιπλέον, η αποθήκη εναλλακτικού καυσίμου (SRF) έχει οργανωθεί σε τέσσερις αυτόνομες ζώνες προστατευόμενες από σύστημα καταιονισμού αφρού. Η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του συστήματος θωρακίζεται από μια νέα δεξαμενή νερού 310 κ.μ. και ένα αντλιοστάσιο υψηλής παροχής (230 κ.μ./ώρα), το οποίο χάρη στον πλήρη πλεονασμό του παραμένει λειτουργικό ακόμη και σε συνθήκες blackout.

Το σύστημα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με βάση τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα EN 54 (πυρανίχνευση) και EN 12845 (σταθερά συστήματα πυρόσβεσης), ξεπερνώντας κατά πολύ τις ελάχιστες προβλεπόμενες απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές βιομηχανικής ασφάλειας.

Η κα Λένα Μπέλση, CEO της Geocycle Hellas, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ δήλωσε: «Η συγκεκριμένη επένδυση αποτυπώνει στην πράξη τη δέσμευσή μας να θέτουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας πάνω από κάθε άλλη προτεραιότητα. Επιλέγουμε να επενδύουμε στην πρόληψη, στην τεχνολογία και σε λύσεις που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, προστατεύοντας τους ανθρώπους μας, τις υποδομές μας και το περιβάλλον, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας. Το νέο σύστημα πυροπροστασίας στο ΚΔΑΥ στη Φυλή αποτελεί ένα έργο υψηλών προδιαγραφών και ένα νέο σημείο αναφοράς για τον κλάδο της ανακύκλωσης στην Ελλάδα».

Μέσα από τη στρατηγική αυτή επένδυση, η Geocycle Hellas και ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη, η τεχνολογική πρωτοπορία και η ασφάλεια των εργαζομένων συνδέονται άρρηκτα με την προστασία του περιβάλλοντος και τη θωράκιση της ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται.