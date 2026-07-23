Την υποχρέωση να καταβάλουν το επίδομα αδείας στους εργαζόμενους πριν την έναρξη των προγραμματισμένων διακοπών έχουν οι εργοδότες.

Να σημειωθεί ότι, τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειας του και δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το επίδομα αδείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπολογίζεται με βάση τον χρόνο εργασίας και κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου.

Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω on line εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ

Χορήγηση άδειας

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας: