Τέλος στην αναζήτηση οφειλών σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου φιλοδοξεί να βάλει η νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο με όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Από χρέη στην Εφορία και τον ΕΦΚΑ μέχρι οφειλές προς δήμους, περιφέρειες, πρόστιμα του ΚΟΚ και τέλη ύδρευσης, όλα θα εμφανίζονται συγκεντρωμένα σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, με δυνατότητα άμεσης πληρωμής ή υπαγωγής σε ρύθμιση.

Η δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών προβλέπεται στα άρθρα 98 και 99 του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος είναι η διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο αλλά και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Στη νέα πλατφόρμα θα εμφανίζονται όλες οι βεβαιωμένες οφειλές φυσικών προσώπων προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής ή ρύθμισης. Ειδικότερα θα εμφανίζονται:

οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ ,

, οφειλές από τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,\οφειλές προς δήμους και περιφέρειες από δημοτικά τέλη, εισφορές και πρόστιμα,

πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

οφειλές που προκύπτουν από διασταυρωτικούς ελέγχους οχημάτων μετά τη διοικητική ή ταμειακή βεβαίωσή τους,

τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης,

κάθε άλλη διοικητικά βεβαιωμένη απαίτηση που μπορεί να εξοφληθεί ηλεκτρονικά.

Κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που βεβαιώνει οφειλή φυσικού προσώπου θα υποχρεούται να τη διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, ώστε ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα για το ύψος της οφειλής, την αιτία που την δημιούργησε, καθώς και για τις διαθέσιμες επιλογές εξόφλησης ή ρύθμισης.

Ηλεκτρονικά σημειώματα

Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά οι πράξεις προσδιορισμού και βεβαίωσης των οφειλών. Για κάθε οφειλή ή ομάδα οφειλών θα δημιουργείται μοναδικός κωδικός πληρωμής (RF), εφόσον δεν υπάρχει ήδη από τον αρμόδιο φορέα, χωρίς να μεταβάλλεται η αρμοδιότητα του φορέα ως προς τη βεβαίωση και τη διαχείριση της οφειλής. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα τον αρμόδιο φορέα για την είσπραξη.

Με την εξόφληση της οφειλής θα εκδίδεται αυτόματα ψηφιακή βεβαίωση εξόφλησης, η οποία θα αποστέλλεται τόσο στον πολίτη όσο και στην αρμόδια υπηρεσία, καταργώντας την ανάγκη υποβολής αποδεικτικών πληρωμής και επιταχύνοντας την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα διαλειτουργεί με τα φορολογικά μητρώα, τα μητρώα κοινωνικής ασφάλισης, το Μητρώο Πολιτών, το Εθνικό Μητρώο Παροχών, καθώς και με τα πληροφοριακά συστήματα των δήμων και των περιφερειών. Παράλληλα θα είναι συνδεδεμένη με τα πιστωτικά ιδρύματα και τη ΔΙΑΣ, ώστε κάθε πληρωμή να καταγράφεται και να ενημερώνεται αυτόματα στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο.