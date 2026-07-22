Ούριος άνεμος πνέει στον ελληνικό τουρισμό μολονότι τα μηνύματα είναι αμφίσημα αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις και την κατανάλωση των τουριστών. Ήδη σύμφωνα με την γλώσσα των αριθμών δυναμική άνοδο καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται κατά 25,8% και την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 20,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, Γερμανοί και Βρετανοί παραμένουν οι δύο μεγαλύτερες αγορές σε επίπεδο εισπράξεων, ενώ σημαντική αύξηση εμφανίζουν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, η αμερικανική αγορά καταγράφει αύξηση εσόδων παρά τη μικρή υποχώρηση των αφίξεων.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 5.319,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 25,8% ή 1.090,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9%, φτάνοντας τους 8,57 εκατ. ταξιδιώτες, από 7,09 εκατ. στο πρώτο πεντάμηνο του 2025.



Η εικόνα των τεσσάρων βασικών αγορών —Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ και Γαλλίας— παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Γερμανία: Η μεγαλύτερη αγορά σε εισπράξεις και αφίξεις

Η Γερμανία παραμένει η σημαντικότερη αγορά του ελληνικού τουρισμού στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, τόσο ως προς τις ταξιδιωτικές εισπράξεις όσο και ως προς την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση.



Οι εισπράξεις από Γερμανούς ταξιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 760,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες οριακά κατά 0,3% σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2025.



Παρά τη σχεδόν σταθερή επίδοση των εσόδων, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κινήθηκε deutlich ανοδικά. Συγκεκριμένα, έφτασε τους 1.227,2 χιλ. ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 13,6%.



Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η γερμανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα του ελληνικού τουρισμού, με τη δυναμική των αφίξεων να είναι σαφώς ισχυρότερη από τη μεταβολή των εσόδων.



Σε μηνιαίο επίπεδο, τον Μάιο η εικόνα ήταν πιο θετική: οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,3%, στα 484,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 14,6%, στους 692,7 χιλ. ταξιδιώτες.



Ηνωμένο Βασίλειο: Εκρηκτική άνοδος στις εισπράξεις



Η πιο εντυπωσιακή επίδοση μεταξύ των τεσσάρων αγορών καταγράφεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα σε επίπεδο ταξιδιωτικών εισπράξεων.



Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι εισπράξεις από Βρετανούς ταξιδιώτες ανήλθαν σε 736,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη Γερμανία σε επίπεδο εσόδων, με διαφορά περίπου 24,5 εκατ. ευρώ.



Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Οι αφίξεις Βρετανών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 965,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένες κατά 35,9%.



Η βρετανική αγορά εμφανίζει, επομένως, έναν ιδιαίτερα ισχυρό συνδυασμό αύξησης αφίξεων και ακόμη ταχύτερης αύξησης εισπράξεων, γεγονός που την καθιστά μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ανόδου του ελληνικού τουρισμού στο πρώτο πεντάμηνο.



Η δυναμική της αγοράς ήταν ακόμη πιο έντονη τον Μάιο: οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 23,0%, στα 402,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 25,1%, στους 520,7 χιλ. ταξιδιώτες.



ΗΠΑ: Περισσότερα έσοδα παρά τη μείωση των αφίξεων



Η αμερικανική αγορά παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Στο πεντάμηνο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 19,4%, φτάνοντας τα 539,0 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης. Αντίθετα, οι αφίξεις Αμερικανών ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 2,0%, στις 454,0 χιλ. ταξιδιώτες.



Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει σημαντική ενίσχυση της μέσης δαπάνης ή/και της συνολικής οικονομικής συνεισφοράς ανά ταξίδι από την αμερικανική αγορά, σε αντίθεση με τη Γερμανία, όπου η αύξηση των αφίξεων ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των εσόδων.



Τον Μάιο, πάντως, η εικόνα της αμερικανικής αγοράς ήταν ιδιαίτερα δυναμική σε επίπεδο εσόδων: οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,1%, στα 188,2 εκατ. ευρώ. Η ταξιδιωτική κίνηση, ωστόσο, αυξήθηκε μόλις κατά 1,9%, στους 126,2 χιλ. ταξιδιώτες.



Γαλλία: Σταθερή ανάπτυξη σε αφίξεις και έσοδα



Η Γαλλία κινείται επίσης ανοδικά, με την αύξηση να είναι πιο ισορροπημένη μεταξύ ταξιδιωτικών εισπράξεων και αφίξεων.

Στο πεντάμηνο, οι εισπράξεις από Γάλλους ταξιδιώτες ανήλθαν σε 284,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,3%.

Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,7%, φτάνοντας τους 389,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Η γαλλική αγορά εμφανίζει έτσι μια σχεδόν παράλληλη πορεία εσόδων και αφίξεων, με τη δυναμική της να κινείται κοντά στον ρυθμό αύξησης των ταξιδιωτών.

Τον Μάιο, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 13,6%, στα 160,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 13,4%, στους 201,3 χιλ. Ταξιδιώτες.

Το μεγάλο μήνυμα του πενταμήνου

Τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2026 δείχνουν ότι η άνοδος του ελληνικού τουρισμού δεν στηρίζεται μόνο στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, αλλά και στη διαφοροποίηση της δυναμικής ανά αγορά.



Η Γερμανία παραμένει η πρώτη αγορά σε έσοδα και αφίξεις, αλλά με οριακή αύξηση των εισπράξεων. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή της περιόδου, καθώς οι εισπράξεις αυξάνονται κατά 50,9%, ενώ οι αφίξεις κατά 35,9%, φέρνοντας τη βρετανική αγορά σχεδόν στα επίπεδα της γερμανικής σε έσοδα.

Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν μια διαφορετική δυναμική: με 2% λιγότερες αφίξεις, δημιουργούν 19,4% περισσότερες εισπράξεις, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της αμερικανικής αγοράς για την ενίσχυση των τουριστικών εσόδων.

Τέλος, η Γαλλία κινείται σταθερά ανοδικά, με διψήφια αύξηση τόσο στις εισπράξεις όσο και στις αφίξεις.

Συνολικά, η εικόνα του πενταμήνου αποτυπώνει έναν ελληνικό τουρισμό που εισέρχεται στη θερινή περίοδο με ισχυρή δυναμική: οι εισπράξεις αυξάνονται ταχύτερα από την ταξιδιωτική κίνηση, ενώ οι αγορές υψηλής αξίας, όπως η βρετανική και η αμερικανική, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση των εσόδων.