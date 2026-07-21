Στην κοινή πρωτοβουλία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη στήριξη της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης αναφέρεται, με επιστολή του προς τους εργαζομένους της Eurobank, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας.

Στο μήνυμά του επισημαίνει τη σημασία της δωρεάς ύψους 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πρωτοβουλία με τη διαχρονική στρατηγική της Eurobank για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των ίσων ευκαιριών.

Όπως αναφέρει, τα τρία πανεπιστήμια αποτελούν διαχρονικά «το θεμέλιο και τον κανόνα για την επιστημονική έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία στη χώρα μας», σημειώνοντας ότι για πολλά χρόνια η εικόνα των υποδομών τους «ήταν αναντίστοιχη με τη διαδρομή τους, με τις προσδοκίες των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού, με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και, κάποτε, προσβλητική για όλη την κοινωνία».

Ο κ. Καραβίας τονίζει ότι η πρωτοβουλία αφορά την άμεση και ριζική αναβάθμιση σημαντικών πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι στο ΕΚΠΑ θα υλοποιηθούν μελέτες και έργα ανακαίνισης υποδομών που χρησιμοποιούνται καθημερινά από περίπου 100.000 φοιτητές και εργαζομένους, ενώ προβλέπονται ακόμη η ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών και κοινόχρηστων χώρων στο ΑΠΘ, καθώς και η αποκατάσταση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη του ΕΜΠ.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συνολική συμβολή των τεσσάρων τραπεζών στην εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι, μαζί με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων, «το συνολικό ύψος των δύο αυτών δωρεών ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ». Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «δεν υπάρχει προηγούμενο στο εύρος της στήριξης των δημόσιων εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας και δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιου ύψους πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».

Για τη Eurobank, όπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλός της, η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί διαχρονική στρατηγική επιλογή με επίκεντρο τη νέα γενιά. Όπως επισημαίνει, η προοπτική των νέων μέσα από τη γνώση και τη σύνδεσή της με την παραγωγική διαδικασία βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνικής δράσης της τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank αναπτύσσει επί σειρά ετών πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αριστεία, τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, θεωρώντας ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Καραβίας υπενθυμίζει ότι η Eurobank ήδη υλοποιεί σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, από τη βράβευση των αριστούχων μαθητών κάθε λυκείου της χώρας και τα προγράμματα γλωσσομάθειας για τους Πομάκους της Θράκης έως το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins για ταλαντούχους νέους. Όπως υπογραμμίζει, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες υπηρετούν τη δέσμευση της τράπεζας για αξιοκρατία, αναγνώριση της αριστείας και καθολική πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο κ. Καραβίας αναφέρεται και στην προσωπική σχέση του με τη δημόσια εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι της Eurobank ξεκίνησαν τη διαδρομή τους από τα δημόσια πανεπιστήμια και πως η τράπεζα «επιστρέφει για να προσφέρει ένα αντίδωρο για όσα μας έδωσε η φοίτησή μας». Ο ίδιος τονίζει ότι αισθάνεται ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς μέρος της δωρεάς αφορά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το οποίο είναι απόφοιτος. Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι η επαγγελματική προσπάθεια των ανθρώπων της Eurobank επιτρέπει πλέον στην τράπεζα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αυτής της εμβέλειας και καταλήγει: «Έτσι βλέπουμε τη δουλειά μας, έτσι βλέπουμε το μέλλον της χώρας μας και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε με τις ίδιες αρχές και στην ίδια κατεύθυνση».