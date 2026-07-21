Το άρμα των επενδύσεων στην Ελλάδα συνεχίζει να κινεί ο τουρισμός. Η Αθήνα οδεύει στο να γίνει η μητρόπολη του τουρισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά ειδικά στην περιφέρεια και δη στα νησιά ο κλάδος της φιλοξενίας κατευθύνει τον ρου της οικονομίας.

Ήδη νέα κινητικότητα καταγράφεται στην ελληνική τουριστική αγορά, με τρία διαφορετικά επενδυτικά σχέδια να προωθούνται στην Αθήνα, την Κω και τη Σαντορίνη. Από την αξιοποίηση μεγάλου ακινήτου στο κέντρο της πρωτεύουσας έως τη δημιουργία πεντάστερου resort στην Κω και boutique ξενοδοχείου στην Περίσσα, οι εξελίξεις αναδεικνύουν το σταθερό ενδιαφέρον επενδυτών για τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Οι τρεις περιπτώσεις αποτυπώνουν διαφορετικές όψεις της επενδυτικής δραστηριότητας: την επαναξιοποίηση αστικού αποθέματος, την ανάπτυξη οργανωμένης μονάδας σε ώριμο νησιωτικό προορισμό και την είσοδο επενδυτή σε αγορά με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας του τοπίου. Κοινός παρονομαστής παραμένει η αναζήτηση υποδομών φιλοξενίας και η προσαρμογή σχεδίου στο θεσμικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Αξιοποίηση ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας

Στο επενδυτικό μικροσκόπιο περνά το κτίριο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη συμβολή των οδών Πατησίων, Κάνιγγος και Σολωμού. Το Ταμείο δρομολογεί τη μακροχρόνια εκμίσθωσή του, με την ξενοδοχειακή αξιοποίηση να αποτελεί το σενάριο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την αγορά.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση σε πιστοποιημένο σύμβουλο αξιοποίησης ακινήτων, ο οποίος θα προετοιμάσει τον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 60 ετών, ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικές του δαπάνες την πλήρη αποκατάσταση και αναβάθμιση του κτιρίου.

Το ακίνητο παραμένει εκτός λειτουργίας από το καλοκαίρι του 2025, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η εκκένωσή του για λόγους ασφαλείας και για την υλοποίηση εκτεταμένων παρεμβάσεων στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και στις κτιριακές υποδομές.

Η απόφαση βασίστηκε σε μελέτη σκοπιμότητας και έρευνα αγοράς που ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2024. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η μετατροπή του ακινήτου σε ξενοδοχειακή μονάδα συγκεντρώνει το ισχυρότερο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ ζήτηση υπάρχει και για σύγχρονους χώρους γραφείων ή πολυκατάστημα.

Ωστόσο, το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές. Οι επαφές με το υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Δήμο Αθηναίων δεν οδήγησαν σε αλλαγή χρήσεων γης, καθώς το νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο δίνει έμφαση στην κατοικία και στον περιορισμό της τουριστικής ανάπτυξης στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι, το Ταμείο επέλεξε να προχωρήσει άμεσα στον διαγωνισμό, ώστε να μη συνεχιστεί η απαξίωση του κτιρίου.

Νέο πεντάστερο resort στην Κω

Στην Κω, ο γερμανικός όμιλος DERTOUR προωθεί επένδυση 40 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του Aldiana Kos, ενός νέου πεντάστερου resort στην περιοχή Σελβέρι της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδοτικής ωρίμανσης, με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση σχεδόν 57 στρεμμάτων στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού και θα διαθέτει 405 δωμάτια, συνολικής δυναμικότητας 810 κλινών. Ο σχεδιασμός προβλέπει ανάπτυξη χαμηλής δόμησης, με επιμέρους κτίρια που θα εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον.

Στις εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνονται χώροι εστίασης και αναψυχής, spa, υποδομές ευεξίας, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για οικογένειες και παιδιά. Η συνολική επιφάνεια δόμησης θα φτάσει τα 11.198 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η κάλυψη θα ανέλθει σε 8.026 τετραγωνικά μέτρα.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 23 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα κτιριακά έργα, 9 εκατ. ευρώ στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, 5 εκατ. ευρώ στις υποδομές, 2 εκατ. ευρώ στις χωματουργικές εργασίες και 1 εκατ. ευρώ στις μελέτες. Η κατασκευή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου εννέα μήνες, ενώ για τη λειτουργία του resort προβλέπεται η δημιουργία περίπου 280 θέσεων εργασίας.

Boutique ξενοδοχείο στην Περίσσα

Στη Σαντορίνη, το υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το «πράσινο φως» για την κατασκευή boutique ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων στην Περίσσα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε ακίνητο της Auravian ΙΚΕ, εταιρείας που ανήκει στην Inmunotek Hellas, ελληνική θυγατρική της ισπανικής φαρμακευτικής εταιρείας Inmunotek.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ενέκρινε τη μελέτη για την ανέγερση ξενοδοχείου με πισίνες σε οικόπεδο εντός του οικισμού, καθώς οι αρχαιολογικές έρευνες δεν εντόπισαν αρχαιότητες. Παράλληλα, κρίθηκε ότι η κατασκευή δεν επηρεάζει την προστατευόμενη παλαιοχριστιανική βασιλική της ευρύτερης περιοχής.

Η έγκριση συνοδεύεται, ωστόσο, από συγκεκριμένους όρους. Οι εκσκαφικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό συνεχή αρχαιολογική επίβλεψη και, εφόσον εντοπιστούν ευρήματα, θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.

Ζητήθηκαν επίσης αλλαγές στην αρχιτεκτονική μελέτη, ώστε το συγκρότημα να ενταχθεί καλύτερα στο κυκλαδίτικο τοπίο. Προβλέπονται περιορισμός της επιφάνειας των πισινών, αύξηση των χώρων πρασίνου, χρήση ξύλινων κουφωμάτων και κατάργηση της πέργκολας και του καθιστικού στο δώμα. Ο επενδυτής καλείται πλέον να υποβάλει αναθεωρημένη μελέτη, προσαρμοσμένη στις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Εν κατακλείδι, η εν λόγω κινητικότητα επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον για τον ξενοδοχειακό κλάδο παραμένει ισχυρό, χωρίς οι επενδύσεις να ακολουθούν ενιαία διαδρομή. Στην Αθήνα καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις, στην Κω η ολοκλήρωση της αδειοδότησης και στη Σαντορίνη η συμμόρφωση με τους αρχαιολογικούς και αρχιτεκτονικούς όρους.