Στο επίκεντρο και πάλι βρίσκεται το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) στις πολυκατοικίες και αφορμή γι’ αυτό αποτέλεσε η πρώτη δικαστική απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε η διαχειρίστρια πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το διέθετε μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει την τουριστική εκμετάλλευση του ακινήτου, καθώς ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει ρητά τη χρήση των διαμερισμάτων για τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη απόφαση, ωστόσο, δεν δημιουργεί αυτομάτως δεδικασμένο για όλες τις πολυκατοικίες, ενώ καθοριστικής σημασίας είναι το περιεχόμενο του κανονισμού κάθε πολυκατοικίας.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού μιας πολυκατοικίας, εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, με στόχο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του φθινοπώρου, να κατατεθεί στη Βουλή και, εφόσον ψηφιστεί, να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2027.

Το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα που αφορούν τις πολυκατοικίες, όπως οι οφειλές κοινοχρήστων, οι αλλαγές χρήσης ακινήτων και οι διαφωνίες μεταξύ συνιδιοκτητών, εκσυγχρονίζοντας ουσιαστικά το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε νομοθεσία που χρονολογείται από το 1929.