Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», εισέρχεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για επεξεργασία.

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος»» και αποτελεί το επόμενο βήμα για την επικύρωση της συμφωνίας που έχει ήδη υπογραφεί.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 22 Ιουνίου 2026 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.), καθώς και της εταιρείας «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μαζί με τους αρχικούς μετόχους της.

Στους αρχικούς μετόχους περιλαμβάνονται η γερμανική εταιρεία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE», η ελληνική εταιρεία «DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και η ελληνική εταιρεία «ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η περίοδος παραχώρησης θα έχει διάρκεια 40 ετών από την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης, ενώ η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα 42 έτη από την ίδια ημερομηνία.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας στην αρμόδια επιτροπή, το σχέδιο νόμου αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.